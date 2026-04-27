Έρχεται πρόστιμο για τον επιβάτη που άναψε το τσιγάρο μέσα στο «Νήσος Σάμος» και προκλήθηκε χαμός
Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος - Το σύστημα πυρόσβεσης εκτόξευσε μεγάλες ποσότητες νερού στο εσωτερικό του πλοίου
Στην επιβολή προστίμων προχωρά το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στο πλοίο «Νήσος Σάμος», όταν επιβάτης άναψε τσιγάρο εντός του πλοίου, παρά τη σχετική απαγόρευση με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, προκαλώντας πανικό και υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση (27 Απριλίου 2026), οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη κινήσει τις διαδικασίες διερεύνησης του συμβάντος, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μυτιλήνης κατόπιν δημοσίευσης βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για περιστατικό ενεργοποίησης του συστήματος καταιονισμού ύδατος (sprinklers) εντός του Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» Ν.Π. 12396, το οποίο έλαβε χώρα την 24/04/2026, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένου δρομολογίου από τον λιμένα Πειραιά προς τον λιμένα Μυτιλήνης. Συγκεκριμένα, το σύστημα ενεργοποιήθηκε στον πρυμναίο χώρο επιβατών του καταστρώματος 7 μετά από θραύση του γυάλινου φιαλιδίου στο ακροφύσιο της κεφαλής οροφής (sprinkler). Από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) διενεργήθηκε έλεγχος, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η ορθή επαναφορά του συστήματος πίεσης στην αρχική του κατάσταση, ενώ πραγματοποιήθηκε δοκιμή λειτουργίας του, με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης έχει προβεί στη διερεύνηση του συμβάντος για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
Όπως φαίνεται στα νέα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο καπνός ενεργοποίησε τους ανιχνευτές, θέτοντας σε λειτουργία το σύστημα πυρόσβεσης, το οποίο εκτόξευσε μεγάλες ποσότητες νερού στο εσωτερικό του πλοίου. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, όταν οι συγκεκριμένοι επιβάτες παραβίασαν τους κανονισμούς ασφαλείας καπνίζοντας σε κλειστό χώρο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο καταγράφηκαν υλικές ζημιές στους χώρους του πλοίου.
Η ανακοίνωση του Λιμενικού
Νέες εικόνες από το χάος στο πλοίο «Νήσος Σάμος»
Η αιφνίδια εξέλιξη προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες, με το πλήρωμα να επεμβαίνει άμεσα προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση και να αποκαταστήσει την τάξη.
@protothema.gr ❗️ Eπιβάτες έγιναν μούσκεμα μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης λόγω τσιγάρου 🎥 Facebook: LesvosPost.com #p#protothemagreektiktok #tiktokgreece #news ♬ For news reports, depictions of crimes, cases, tragedy, etc.(850911) - Shoya Kitagawa
