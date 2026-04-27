ΕΔΕ για τα μπάζα μέσα στη θάλασσα στον Ωρωπό
Παρέμβαση του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια - Το Λιμενικό διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό
Yπόθεση αυθαίρετης παρέμβασης διαπιστώθηκε στον αιγιαλό στον Ωρωπό, μετά από καταγγελία για παράνομη εκτέλεση έργου στη θαλάσσια περιοχή των Αλυκών.
Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατόπιν επώνυμης καταγγελίας ιδιώτη αλλά και σχετικών δημοσιευμάτων, διαπιστώθηκε επιχωμάτωση έκτασης περίπου 60 επί 8 μέτρων προς τη θάλασσα, εντός της αρμοδιότητας του Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού.
Για την υπόθεση σημειώνει ο υπουργός έχει ήδη ενημερωθεί η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η Λιμενική Αρχή διενεργεί προανάκριση.
Παράλληλα, επεσήμανε ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει κινητοποιηθεί η Κτηματική Υπηρεσία και το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.
Την ίδια ώρα, διατάχθηκε και η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση.
Με αφορμή επώνυμη καταγγελία ιδιώτη και δημοσιεύματα περί παράνομης εκτέλεσης έργου στο θαλάσσιο χώρο αρμοδιότητας Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού (περιοχή Αλυκες), διαπιστώθηκε επιχωμάτωση διαστάσεων 60m x 8m προς την πλευρά της θάλασσας. Ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και… pic.twitter.com/r9zoCixcTL— Vassilis Kikilias (@Vkikilias) April 27, 2026
