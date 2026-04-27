ΕΔΕ για τα μπάζα μέσα στη θάλασσα στον Ωρωπό
Yπόθεση αυθαίρετης παρέμβασης διαπιστώθηκε στον αιγιαλό στον Ωρωπό, μετά από καταγγελία για παράνομη εκτέλεση έργου στη θαλάσσια περιοχή των Αλυκών.

Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατόπιν επώνυμης καταγγελίας ιδιώτη αλλά και σχετικών δημοσιευμάτων, διαπιστώθηκε επιχωμάτωση έκτασης περίπου 60 επί 8 μέτρων προς τη θάλασσα, εντός της αρμοδιότητας του Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού.

Για την υπόθεση σημειώνει ο υπουργός έχει ήδη ενημερωθεί η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η Λιμενική Αρχή διενεργεί προανάκριση.



Παράλληλα, επεσήμανε ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει κινητοποιηθεί η Κτηματική Υπηρεσία και το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, διατάχθηκε και η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση.
Thema Insights

45 χρόνια ΜΕΓΑ: Όταν η προσωπική υγιεινή γίνεται κοινωνική πράξη ευθύνης

Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Ένα προϊόν προσωπικής υγιεινής, μια μικρή πράξη φροντίδας, μια συνήθεια που επαναλαμβάνεται. Πίσω από αυτές τις στιγμές, υπάρχουν επιλογές που καθορίζουν το πώς μια εταιρεία βλέπει τον ρόλο της. Και για τη ΜΕΓΑ, η φροντίδα δεν σταματά στο προϊόν, συνεχίζεται όπου υπάρχει ανάγκη.

