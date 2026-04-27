Ελεύθεροι με όρους και εγγύηση 30.000 ευρώ ο διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα και ο προϊστάμενος παραγωγής
Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στις 11 Μαΐου

Προθεσμία για να απολογηθούν στις 11 Μαΐου πήραν ο διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα και ο προϊστάμενος παραγωγής. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 30.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι και οι δύο αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της άμεσης συνέργειας σε έκρηξη με δόλο, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης παραμένει προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές καθώς αντιμετωπίζει και το κακούργημα της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, για την απώλεια πέντε εργαζομένων γυναικών στο εργοστάσιο της Βιολάντα τον περασμένο Ιούνιο.

