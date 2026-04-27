Οργή στον δρόμο: Από το σπασμένο πόδι της 23χρονης στο Παγκράτι, μέχρι τα εγκλήματα για μια στραβοτιμονιά
Ακόμη και σε δολοφονίες έχουν καταλήξει καυγάδες στους δρόμους - Αναζητείται ο άνδρας που έσπασε το πόδι μιας κοπέλας, επειδή καθυστερούσε να παρκάρει - Η «οδική οργή» και η συμπεριφορά των Ελλήνων οδηγών
Τον περασμένο Νοέμβριο, στον Νέο Κόσμο, ένας 58χρονος άνδρας ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, μετά από καυγά με τον οδηγό μηχανής, που, όπως υποστήριξε, τον είχε κλείσει. Αρκετά χρόνια πίσω, το καλοκαίρι του 2007 δύο αδέλφια σκότωσαν εν ψυχρώ έναν 29χρονο άνδρα στην πλατεία Αγίου Ιωάννη στην Αγία Παρασκευή.
Τον αναζητούσαν επί επτά μήνες επειδή είχε τσακωθεί στο δρόμο, για την προτεραιότητα με τον μικρότερο αδελφό τους και όταν τον εντόπισαν στον σκότωσαν χωρίς δεύτερη κουβέντα. Τώρα, η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα περίπου 50 ετών, ο οποίος το απόγευμα του Σαββάτου έβρισε μια 23χρονη κοπέλα, την χτύπησε και της έσπασε το πόδι, επειδή καθυστερούσε να παρκάρει και εκείνος δεν μπορούσε να περάσει.
Το φαινόμενο της επιθετικής συμπεριφοράς στο δρόμο, που πολλές φορές ξεφεύγει και καταλήγει ακόμη και σε εγκλήματα, είναι καταγεγραμμένο διεθνώς με τον όρο οδηγική ή οδική οργή. Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα για την υπεύθυνη οδήγηση που είχε γίνει για λογαριασμό του ιδρύματος Vinci Autoroutes από την Ipsos, σε 11 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, είχε διαπιστωθεί για τη χώρα μας, ότι ένας στους 4 οδηγούς (26%) κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του για να διαπληκτιστεί με άλλον οδηγό, οι 6 στους 10 (59%) παραδέχονται ότι βρίζουν άλλους οδηγούς, το 57% ότι κορνάρει άσκοπα, ο 1 στους 2 (48%) ότι σκόπιμα «κολλάει» το όχημά του πίσω από το προπορευόμενο όχημα, ενώ σχεδον οι 9 στους 10 (87%) δηλώνουν ότι φοβούνται την επιθετική συμπεριφορά των άλλων οδηγών στη διάρκεια της οδήγησης.
Σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή Ψυχιατρικής Χρίστο Λιάπη, ο οποίος σε άρθρο του στο ygeiamou.gr εξήγησε το γιατί θυμώνουμε στο τιμόνι και πώς μπορούμε να προλάβουμε την οδική οργή, οι δράστες είναι συνήθως άνδρες, χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου, ενώ τα θύματα τέτοιων περιστατικών είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν διαταραχή μετατραυματικού στρες ή καταθλιπτικές εκδηλώσεις.
Ο οδηγός της μηχανής που χτύπησε και έσπασε το πόδι της 23χρονης κοπέλας στο Παγκράτι εξακολουθεί να αναζητείται, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες ότι μετά το βίαιο επεισόδιο μπήκε σε μια πολυκατοικία. Στο αστυνομικό δελτίο πάντως, έχουν καταγραφεί άπειρα περιστατικά βίας, μέχρι και δολοφονίες, με αφορμή μια παρεξήγηση, ένα προσπέρασμα, ένα «κλείσιμο».
Οταν τον εντόπισαν, να κάθεται με έναν φίλο του στην «πάνω πλατεία» της Αγίας Παρασκευής ήταν οπλισμένοι, ο συνοριοφύλακας με όπλο που κατείχε νόμιμα και ήταν δηλωμένο στην υπηρεσία του (δεν ήταν το υπηρεσιακό) και ο αδελφός του είχε μαχαίρι. Ζήτησαν τον λόγο στον 29χρονο και μέσα σε λίγα λεπτά ο συνοριοφύλακας τον πυροβόλησε και τον σκότωσε, ενώ ο αδελφός του χτύπησε με το μαχαίρι τον άνθρωπο που καθόταν παρέα με το θύμα τους. Λίγο καιρό αργότερα, μάλιστα, ο συνοριοφύλακας είχε σπεύσει να δηλώσει ψευδώς ότι του είχαν κλέψει το όπλο.
Δολοφονία για έναν καυγά στο δρόμοΜια από τις πλέον αδιανόητες υποθέσεις είχε καταλήξει στη δολοφονία ενός 29χρονου, στην πλατεία Αγίου Ιωάννη, στην Αγία Παρασκευή, τον Ιούλιο του 2007. Όπως διαπιστώθηκε, δράστες ήταν δύο αδέλφια, ο ένας μάλιστα, συνοριοφύλακας,
Εγκλημα στον Νέο Κόσμο
Προσπαθώντας να ξεφύγει, εκείνος κατέληξε σε αδιέξοδο. Εκεί τον εγκλώβισαν και ο 29χρονος Αλβανός άρχισε να τον χτυπά με μανία: Σύμφωνα με μαρτυρίες, του είχε πιάσει το κεφάλι και το χτυπούσε απανωτά πάνω στο τιμόνι. Ο άνθρωπος διακομίστηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου τελικά κατέληξε.
Οι θέσεις πάρκινγκ
Οι θέσεις πάρκινγκ ανεβάζουν συχνά την ένταση μεταξύ οδηγών. Σε μια τέτοια περίπτωση, την πρωτοχρονιά του 2024, ένας 65χρονος χτύπησε με μαχαίρι και τραυμάτισε έναν 51χρονο άνδρα, στην Ακτή Κονδύλη, στον Πειραιά. Οι δύο άνδρες καυγάδισαν για τη θέση πάρκινγκ και πάνω στον καυγά, ο 65χρονος έβγαλε ένα μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» και χτύπησε τον άλλο.
Πέρσι τον Μάρτιο, στη Θεσσαλονίκη, ένας άνδρας ξυλοκόπησε γειτόνισσά του για μια θέση πάρκινγκ και μάλιστα όλα έγιναν μπροστά στο ανήλικο παιδί της, που φώναζε κλαίγοντας “άσε τη μαμά μου”. Μάλιστα, ο άνδρας χτύπησε και τον πατέρα της γυναίκας που είχε σπεύσει να βοηθήσει την κόρη του.
