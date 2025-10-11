Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρός τουρίστας σε ξενοδοχείο στη Σητεία

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε χθεςκαθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός.Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, πρόκειται για έναν 74χρονο Ελβετό ο οποίος απολάμβανε τις διακοπές του ωστόσο χθες το βράδυ βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ξενοδοχείο στη Σητεία όπου διέμενε.Το άψυχο σώμα του εντόπισε η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου και ειδοποίησε τις αρχές.Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με τους διασώστες να επιχειρούν να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία που κατά την πρώτη αυτοψία διαπίστωσε πως ο θάνατός του δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.