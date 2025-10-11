Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρός τουρίστας σε ξενοδοχείο στη Σητεία
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΑΒ Κρήτη Τουρίστας

Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρός τουρίστας σε ξενοδοχείο στη Σητεία

Το άψυχο σώμα του εντόπισε η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου και ειδοποίησε τις αρχές

Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρός τουρίστας σε ξενοδοχείο στη Σητεία
Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε χθες σε ξενοδοχείο της Κρήτης καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, πρόκειται για έναν 74χρονο Ελβετό ο οποίος απολάμβανε τις διακοπές του ωστόσο χθες το βράδυ βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ξενοδοχείο στη Σητεία όπου διέμενε.

Το άψυχο σώμα του εντόπισε η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου και ειδοποίησε τις αρχές.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με τους διασώστες να επιχειρούν να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία που κατά την πρώτη αυτοψία διαπίστωσε πως ο θάνατός του δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Ντόμινο λαθών οδήγησε στον θάνατο τον στρατιώτη Νίκο Γκάτση: Νοσοκόμα ρωτούσε ασθενείς αν ήξεραν να κάνουν ΚΑΡΠΑ

Αναστάτωση στην Basket League: Απόφαση της ΓΓΑ «παγώνει» έξι προπονητές, ανάμεσά τους και τον Εργκίν Αταμάν

Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον σύντροφό της στην Αμερική - Δείτε το βίντεο

Thema Insights

Από τη θρυλική πηγή της Μακεδονίας στην αιχμή της καινοτομίας: η ΣΟΥΡΩΤΗ γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της

Με σταθερή ανάπτυξη, επενδύσεις στη βιωσιμότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, συνεχίζει να αναδεικνύει τη δύναμη του φυσικού μεταλλικού νερού της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης