Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Ηράκλειο: Συνάντηση στο δημαρχείο με επίκεντρο τις αποζημιώσεις των κατοίκων των Βουτών από τις ρηγματώσεις
Ηράκλειο: Συνάντηση στο δημαρχείο με επίκεντρο τις αποζημιώσεις των κατοίκων των Βουτών από τις ρηγματώσεις
Η περιοχή είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πρόσφατων ρηγματώσεων
Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, καθηγητή Ευθύμη Λέκκα, πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής 10/10 ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τη γενική γραμματέα του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα των αποζημιώσεων των κατοίκων των Βουτών από τις ζημιές που υπέστησαν οι κατοικίες τους εξαιτίας των πρόσφατων ρηγματώσεων.
Όπως τόνισε ο δήμαρχος Ηρακλείου, από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης του φαινομένου βασική μέριμνα και προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, η οποία υποστήριξε αποτελεσματικά τους κατοίκους, ήταν να διερευνηθεί σε βάθος το φαινόμενο γι' αυτό και πραγματοποιήθηκε σειρά αυτοψιών από ειδικούς επιστήμονες. Όπως επίσης και να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάτι που έγινε, για να μπορούν οι κάτοικοι, μεταξύ άλλων, να αποζημιωθούν για τις ζημιές που υπέστησαν οι περιουσίες. Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα επιστημονικά δεδομένα και όπως επεσήμανε ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, το φαινόμενο δεν είναι ανθρωπογενές, είναι φυσικό φαινόμενο, και τα φυσικά φαινόμενα είναι αυτά που υποβοηθούνται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Μάλιστα όπως τονίστηκε θα δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις αναφορικά με τις αρχικές εκθέσεις που είχαν κατατεθεί και έτσι θα μπορούν οι κάτοικοι να πάρουν τις αποζημιώσεις τους.
Όπως τόνισε ο δήμαρχος Ηρακλείου, από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης του φαινομένου βασική μέριμνα και προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, η οποία υποστήριξε αποτελεσματικά τους κατοίκους, ήταν να διερευνηθεί σε βάθος το φαινόμενο γι' αυτό και πραγματοποιήθηκε σειρά αυτοψιών από ειδικούς επιστήμονες. Όπως επίσης και να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάτι που έγινε, για να μπορούν οι κάτοικοι, μεταξύ άλλων, να αποζημιωθούν για τις ζημιές που υπέστησαν οι περιουσίες. Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα επιστημονικά δεδομένα και όπως επεσήμανε ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, το φαινόμενο δεν είναι ανθρωπογενές, είναι φυσικό φαινόμενο, και τα φυσικά φαινόμενα είναι αυτά που υποβοηθούνται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Μάλιστα όπως τονίστηκε θα δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις αναφορικά με τις αρχικές εκθέσεις που είχαν κατατεθεί και έτσι θα μπορούν οι κάτοικοι να πάρουν τις αποζημιώσεις τους.
Ειδήσεις σήμερα:
Δεν υπάρχουν ραντεβού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις νέες ταυτότητες μέχρι και τον Απρίλιο
Ο 68χρονος στη Φοινικούντα είχε κάνει νέα διαθήκη τρεις μέρες πριν δολοφονηθεί - «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου»
Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ
Δεν υπάρχουν ραντεβού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις νέες ταυτότητες μέχρι και τον Απρίλιο
Ο 68χρονος στη Φοινικούντα είχε κάνει νέα διαθήκη τρεις μέρες πριν δολοφονηθεί - «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου»
Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα