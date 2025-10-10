Ηράκλειο: Συνάντηση στο δημαρχείο με επίκεντρο τις αποζημιώσεις των κατοίκων των Βουτών από τις ρηγματώσεις
Ηράκλειο: Συνάντηση στο δημαρχείο με επίκεντρο τις αποζημιώσεις των κατοίκων των Βουτών από τις ρηγματώσεις

Η περιοχή είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πρόσφατων ρηγματώσεων

Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, καθηγητή Ευθύμη Λέκκα, πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής 10/10 ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τη γενική γραμματέα του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ζήτημα των αποζημιώσεων των κατοίκων των Βουτών από τις ζημιές που υπέστησαν οι κατοικίες τους εξαιτίας των πρόσφατων ρηγματώσεων.

Όπως τόνισε ο δήμαρχος Ηρακλείου, από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης του φαινομένου βασική μέριμνα και προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, η οποία υποστήριξε αποτελεσματικά τους κατοίκους, ήταν να διερευνηθεί σε βάθος το φαινόμενο γι' αυτό και πραγματοποιήθηκε σειρά αυτοψιών από ειδικούς επιστήμονες. Όπως επίσης και να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάτι που έγινε, για να μπορούν οι κάτοικοι, μεταξύ άλλων, να αποζημιωθούν για τις ζημιές που υπέστησαν οι περιουσίες. Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα επιστημονικά δεδομένα και όπως επεσήμανε ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, το φαινόμενο δεν είναι ανθρωπογενές, είναι φυσικό φαινόμενο, και τα φυσικά φαινόμενα είναι αυτά που υποβοηθούνται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Μάλιστα όπως τονίστηκε θα δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις  αναφορικά με τις αρχικές εκθέσεις που είχαν κατατεθεί και έτσι θα μπορούν οι κάτοικοι να πάρουν τις αποζημιώσεις τους.

