Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Συνελήφθη από αστυνομικούς γυναίκα που έκανε χρήση ναρκωτικών σε κτίριο της Ευελπίδων
Συνελήφθη από αστυνομικούς γυναίκα που έκανε χρήση ναρκωτικών σε κτίριο της Ευελπίδων
Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραπέμφθηκε σε δίκη
Χρήση ναρκωτικών μέσα σε κτίριο στα δικαστήρια της Ευελπίδων έκανε μία γυναίκα, η οποία συνελήφθη από δικαστικούς αστυνομικούς.
Ειδικότερα, η γυναίκα έκανε χρήση ακατέργαστης κάνναβης και έγινε αντιληπτή από τους αστυνομικούς της Δικαστικής Αστυνομίας που υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.
Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραπέμφθηκε σε δίκη.
Σύμφωνα με δικαστικούς αστυνομικούς, πολύ συχνά προχωρούν σε συλλήψεις ατόμων για αδικήματα που τελούνται εντός δικαστηρίων. Όπως αναφέρουν, καθημερινά συλλαμβάνουν άτομα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπως ακατέργαστη κάνναβη και κρυσταλλική αμφεταμίνη. Επίσης, προχωρούν σε συλλήψεις για παράνομη κατοχή όπλων και επικίνδυνων αντικειμένων, όπως μαχαίρια, πτυσσόμενες ράβδους και σιδηρογροθιές.
Ειδικότερα, η γυναίκα έκανε χρήση ακατέργαστης κάνναβης και έγινε αντιληπτή από τους αστυνομικούς της Δικαστικής Αστυνομίας που υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.
Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραπέμφθηκε σε δίκη.
Σύμφωνα με δικαστικούς αστυνομικούς, πολύ συχνά προχωρούν σε συλλήψεις ατόμων για αδικήματα που τελούνται εντός δικαστηρίων. Όπως αναφέρουν, καθημερινά συλλαμβάνουν άτομα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπως ακατέργαστη κάνναβη και κρυσταλλική αμφεταμίνη. Επίσης, προχωρούν σε συλλήψεις για παράνομη κατοχή όπλων και επικίνδυνων αντικειμένων, όπως μαχαίρια, πτυσσόμενες ράβδους και σιδηρογροθιές.
Ειδήσεις σήμερα:
«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Εφιάλτης για μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη: Ο σύζυγος και πατέρας τις απείλησε ότι θα τις βγάλει στην «πιάτσα» αλλιώς θα τις σκότωνε
«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Εφιάλτης για μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη: Ο σύζυγος και πατέρας τις απείλησε ότι θα τις βγάλει στην «πιάτσα» αλλιώς θα τις σκότωνε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα