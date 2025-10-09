Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
ΕΠΑΣ Μαθητείας: Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για προσωρινούς αναπληρωτές - Προθεσμία μίας ημέρας για τις δηλώσεις προτίμησης
Οι υποψήφιοι αναπληρωτές για τις ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ έχουν λιγότερο από 48 ώρες για να κάνουν την αίτηση τους
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καλεί για τέταρτη φορά τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας να υποβάλουν αίτηση – δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2025–2026.
Οι προσλήψεις αφορούν προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός σχολικού έτους, για την κάλυψη των αναγκών των Εκπαιδευτικών Μονάδων της ΔΥΠΑ.
Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση.
Οι αιτήσεις / δηλώσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στη διαδρομή: Εκπαίδευση → Επαγγελματίες Εκπαίδευσης → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά σήμερα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 και λήγει αύριο Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 23:59.
Οι αιτήσεις–δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στην διεύθυνση, ΕΔΩ.
