ΕΠΑΣ Μαθητείας: Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για προσωρινούς αναπληρωτές - Προθεσμία μίας ημέρας για τις δηλώσεις προτίμησης
ΕΠΑΣ Μαθητείας: Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για προσωρινούς αναπληρωτές - Προθεσμία μίας ημέρας για τις δηλώσεις προτίμησης

Οι υποψήφιοι αναπληρωτές για τις ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ έχουν λιγότερο από 48 ώρες για να κάνουν την αίτηση τους

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καλεί για τέταρτη φορά τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας να υποβάλουν αίτηση – δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2025–2026.

Οι προσλήψεις αφορούν προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός σχολικού έτους, για την κάλυψη των αναγκών των Εκπαιδευτικών Μονάδων της ΔΥΠΑ.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση. 

Οι αιτήσεις / δηλώσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στη διαδρομή: Εκπαίδευση → Επαγγελματίες Εκπαίδευσης → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά σήμερα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 και λήγει αύριο Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις–δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στην διεύθυνση, ΕΔΩ

