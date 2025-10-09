Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ του Σαββάτου στην περιφερειακή λόγω Flyover
Από τις 10:15 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής

Το ερχόμενο Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, από τις 10:15 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, και στα δύο ρεύματα πορείας, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας - Πανοράματος), σύμφωνα με Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος της 1ης εξόδου προς την οδό Πρασακάκη του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας - Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ και Ελαιώνων, όπου τα οχήματα θα εισέρχονται εκ νέου στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ11.

Επίσης, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας - Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Φωκά με ελεύθερη επιλογή κατευθύνσεων μέσω του κέντρου πόλης.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης παρακαλεί τους οδηγούς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

