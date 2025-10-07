Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Άνοιξε κρατήρας δίπλα σε σπίτια στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας - Δείτε φωτογραφίες
Τεχνικό κλιμάκιο σπεύδει για να αξιολογήσει την κατάσταση
Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί στις Φυτείες του δήμου Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία όταν κάτοικοι ξύπνησαν και είδαν μία επικίνδυνη καθίζηση του εδάφους, που είχε δημιουργήσει «κρατήρα» δίπλα σε σπίτια.
Από τις πρώτες πρωινές ώρες, στο σημείο βρίσκεται προσωπικό του δήμου και αναμένεται τεχνικό κλιμάκιο για να εκτιμήσει την κατάσταση.
Ο Δήμος Ξηρομέρου σημειώνει πως από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ).
