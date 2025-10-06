Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Γλαύκος Κληρίδης: Έφυγε από τη ζωή η κόρη του πρώην προέδρου της Κύπρου
Η Καίτη Κληρίδη πάλεψε με τον καρκίνο - Ήταν το μοναδικό παιδί του πρώην προέδρου της Κύπρου
Μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο απεβίωσε σήμερα η Καίτη Κληρίδη, μοναδικό παιδί του πρώην προέδρου της Κύπρου Γλαύκου Κληρίδη. Τον θάνατο της ανακοίνωση ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το κόμμα που ίδρυσε το 1976 ο Γλαύκος Κληρίδης και του οποίου στέλεχος και βουλευτής υπήρξε και η Καίτη Κληρίδου, Τα έξοδα της ταφής θα τα αναλάβει το κόμμα ενώ μέχρι την ημέρα της κηδείας οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στα κομματικά γραφεία.
Η Καίτη Κληρίδου ίδρυσε και υπήρξε επικεφαλής της Γραμματείας Κοινοτικής Επαναπροσέγγισης και της Ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών του ΔΗΣΥ. Ακόμη, ήταν ιδρυτικό μέλος και η πρώτη γραμματέας της γυναικείας οργάνωσης του ΔΗΣΥ (ΓΟΔΗΣΥ) και πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και των Δικαιωμάτων της Γυναίκας του κόμματος. Επιπρόσθετα, ήταν μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου και του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος. Επιπλέον, έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ.
Στις Δημοτικές εκλογές του 1986 εξελέγη δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Λευκωσίας με τον ΔΗΣΥ.
Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στις βουλευτικές εκλογές του 1991 και επανεξελέγη στις βουλευτικές εκλογές του 1996. Διεκδίκησε επανεκλογή στις βουλευτικές εκλογές του 2001 αλλά δεν εξελέγη. Ωστόσο, λόγω της εκλογής του βουλευτή του ΔΗΣΥ στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας, Παναγιώτη Δημητρίου ως ευρωβουλευτή στις Ευρωεκλογές του 2004, τη θέση του στη βουλή πήρε στις 20 Ιουλίου 2004 η Καίτη Κληρίδου ως πρώτη επιλαχούσα. Διεκδίκησε επανεκλογή στις βουλευτικές εκλογές του 2006 αλλά δεν εξελέγη.
