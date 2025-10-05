Σε αγώνα δρόμου το ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις του 2026 – Στόχος η ανάληψη υπηρεσίας την ίδια χρονιά

Στόχος η προκήρυξη των διαγωνισμών έως τον Δεκέμβριο

Οι νέες προκηρύξεις

Μετά την πρόσφατη έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο του προγραμματισμού προσλήψεων στον δημόσιο τομέα για το 2026, η σκυτάλη περνά στοτο οποίο επιδίδεται σε αγώνα δρόμου ώστε να προκηρυχθούν άμεσα οι διαγωνισμοί, να επιταχυνθεί η έκδοση των αποτελεσμάτων και να καλυφθούν οι νέες θέσεις εντός του νέου έτους.Η μεγάλη πρόκληση είναι να κερδηθεί το στοίχημα του υπουργού Εσωτερικώνκαι της αρμόδιας υφυπουργούκαι να έχουμε για πρώτη φορά ανάληψη υπηρεσίας την ίδια χρονιά για την οποία εγκρίθηκαν οι θέσεις. Μέχρι τώρα η διαδικασία ολοκληρωνόταν σε βάθος 2 έως 4 ετών, με αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στην κάλυψη αναγκών.Κι' επειδή στους αγώνες ταχύτητας η καλή εκκίνηση είναι απαραίτητη για τη νίκη, στην προκειμένη περίπτωση η ανακοίνωση των βαθμολογιών των 43.000 συμμετεχόντων στον πανελλήνιο (και για πρώτη φορά ψηφιακό) γραπτό διαγωνισμό του καλοκαιριού μόλις 10 ημέρες μετά την ολοκλήρωσή του δημιουργεί βάσιμες ελπίδες για επίτευξη του στόχου.Υπενθυμίζεται ότι από τη δεξαμενή του διαγωνισμού αυτού θα καλυφθούν οι διοικητικές θέσεις κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ (πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ αντίστοιχα) των ετών 2026 και 2027. Δηλαδή, από τις συνολικά 19.489 προσλήψεις τακτικού προσωπικού που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο για το 2016 αφαιρούνται οι θέσεις που αναλογούν σε άλλες εκπαιδευτικές κατηγορίες και σε κλάδους που εξαιρούνται από τις διαδικασίες ΑΣΕΠ (ιατροί, στρατιωτικοί κ.α.).Στόχος είναι να έχουν προκηρυχθεί όλοι οι διαγωνισμοί έως τον Δεκέμβριο ώστε να ξεκινήσει η πρόσληψη των νέων στελεχών από τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών έχει προβλεφθεί και η ενίσχυση του ΑΣΕΠ με 30 νέες θέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε φάση επεξεργασίας βρίσκονται προκηρύξεις για 1.500 θέσεις σε φορείς του δημοσίου από τη δεξαμενή υποψηφίων του γραπτού διαγωνισμού (1Γ/2025).Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ,ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η ανεξάρτητη αρχή αξιοποιεί τις καινοτομίες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού που διεξήχθη με αποκλειστικά ηλεκτρονικό τρόπο «και με μεγάλη οργανωτική επιτυχία», και προχωρά το επόμενο 12μηνο στην ταχύτερη έκδοση των αποτελεσμάτων και σε συνεργασία με την Πολιτεία, σε ουσιαστικότερους και πιο σύγχρονους τρόπους αξιολόγησης των υποψηφίων.Σύμφωνα με τον ίδιο, στην προσπάθειά αυτή θα βοηθήσουν και κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Εσωτερικών (συντμήσεις προθεσμιών κ.λπ.), που αφορούν τις πιο πρόσφατες προκηρύξεις, νέες διαδικασίες και το νέοπου θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του 2026 και αναμένεται να απλουστεύσει περαιτερω τη διαγωνιστική διαδικασία. Από εκεί και πέρα, κατά τον κ. Παπαϊωάννου, ρόλο στην ταχύτερη διαδικασία προσλήψεων έχουν και οι φορείς των προς κάλυψη θέσεων που θα πρέπει από την πλευρά τους «να ενεργούν με άμεσο τρόπο» στην προετοιμασία των προκηρύξεων.Οι προσλήψεις ανά φορέα θα γίνονται με σειρά προτεραιότητας με βάση τη βαθμολογία των εξετάσεων, στην οποία θα προσμετρώνται επιπλέον τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες κ.λπ.), η εντοπιότητα, η οποία πλέον είναι αυξημένη για υποψηφίους ευάλωτων περιοχών (υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνουν στον τόπο τους για τουλάχιστον 15 έτη) και ειδικά κοινωνικά κριτήρια.Οι υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ως γνωστόν προσλαμβάνονται μέσω προκηρύξεων με σειρά προτεραιότητας, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων.Στις προτεραιότητες τουκαι τουεξακολουθεί να βρίσκεται και η απορρόφηση των επιτυχόντων του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, το 2023. Από αυτή τη δεξαμενή θα καλυφθούν 127 θέσεις της προκήρυξης 4ΓΒ/2025 που βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας και αφορά κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου.