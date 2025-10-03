Στο νοσοκομείο μαθητής που χτύπησε το κεφάλι του στη βάση μπασκέτας σχολείου στην Κατερίνη
Στο νοσοκομείο μαθητής που χτύπησε το κεφάλι του στη βάση μπασκέτας σχολείου στην Κατερίνη

«Η Τεχνική Υπηρεσία ήρθε και δεσμεύτηκε να προχωρήσει άμεσα στην απομάκρυνση της μπασκέτας και των τερμάτων,  είναι εκεί 40 χρόνια», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Παιδείας & Δημοτικού Ωδείου Δήμου Κατερίνης

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη μαθητής στον αύλειο χώρο του 4ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της γυμναστικής γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι του στη βάση μπασκέτας, όπου υπήρχε μεταλλική ράβδος.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο karfitsa.gr, το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει το μαθητή, ο οποίος φοιτά στην πρώτη Λυκείου.

Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Κατερίνης, όπου του έκαναν ράμματα.

Οι μαθητές του σχολείου μετά από το περιστατικό προχώρησαν σε κατάληψη.

Σύμφωνα με το ίδιο ειδησεογραφικό μέσο, οι μπασκέτες είναι πολύ παλιές και αντί να γίνει αντικατάστασή τους, έχουν γίνει «μπαλώματα» ώστε να παραμένουν σταθερές με τσιμέντο και οικοδομικά υλικά – το οποίο κατήγγειλε η αντιπολίτευση της περιοχής.

Μετά το περιστατικό, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Παιδείας & Δημοτικού Ωδείου Δήμου Κατερίνης, Γιώργος Κοκαβίδης δεσμεύτηκε ότι η Τεχνική Υπηρεσία θα προχωρήσει στην απομάκρυνση της μπασκέτας και οποιουδήποτε επικίνδυνου υλικού βρίσκεται στο προαύλιο.

«Ενημερωθήκαμε για το συμβάν και ενημερώσαμε την Τεχνική Υπηρεσία. Η Τεχνική Υπηρεσία ήρθε και δεσμεύτηκε να προχωρήσει άμεσα στην απομάκρυνση της μπασκέτας και των τερμάτων. Η μπασκέτα είναι εκεί 40 χρόνια. Η Τεχνική Υπηρεσία δεσμεύεται πως θα προχωρήσει στην απομάκρυνση οτιδήποτε επικίνδυνου υπάρχει εκεί. Είμαστε σε επικοινωνία με το σχολείο. Κρατάω επαφή και με τις δύο διευθύντριες του 4ου Γυμνασίου και του 4ου Λυκείου», δήλωσε ο αντιδήμαρχος.



