Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω κακοκαιρίας
O Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστός και από τις δύο εισόδους του
Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει επιδείνωση του καιρού, ανακοινώνει ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των βροχοπτώσεων που επικρατούν στην περιοχή, ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς κλείνει εκτάκτως σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, και από τις δύο εισόδους του.
