Η ευχετήρια ανάρτηση του Γιώργου Παπανδρέου για τα 102α γενέθλια της μητέρας του
«Σε αγαπάμε πολύ» έγραψε ο πρώην πρωθυπουργός για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου
Ευχές μέσω social media έδωσε στη μητέρα του, που έκλεισε τα 102 έτη εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.
Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός έγραψε:
«Σε αγαπάμε πολύ!
Ευτυχισμένα γενέθλια μητέρα
#102».
