Οι Αιθίοπες γιόρτασαν το Μεσκέλ με φλόγες, χορό και τραγούδι στο Ζάππειο - Δείτε βίντεο

Το Μεσκέλ τιμά την ανεύρεση του Σταυρού του Χριστού από την Αγία Ελένη τον 4ο αιώνα και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες στιγμές για την Αιθιοπική διασπορά