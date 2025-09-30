Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Φόνος πίσω από πτώση 31χρονου από μπαλκόνι στη Λεμεσό - Συνελήφθη η σύντροφός του
Φόνος πίσω από πτώση 31χρονου από μπαλκόνι στη Λεμεσό - Συνελήφθη η σύντροφός του
Θύμα ένας Φιλιππινέζος - Ιατροδικαστικά ευρήματα μιλούν για αιμορραγικό σοκ από ρήξη σπλήνας και διαμπερή τραύματα που δεν εξηγούνται μόνο από την πτώση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με εργαστηριακές αναλύσεις
Σε διερεύνηση φόνου εκ προμελέτης προχωρά η κυπριακή Αστυνομία για την υπόθεση πτώσης 31χρονου από μπαλκόνι πολυκατοικίας στη Λεμεσό. Θύμα είναι ο Τζερόμ Ζαράτε ντε Κάστρο, υπήκοος Φιλιππίνων, ο οποίος εντοπίστηκε τραυματισμένος γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα την Κυριακή, έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα. Η Αστυνομία συνέλαβε τη 26χρονη σύντροφο του, μετά από τα ευρήματα των ιατροδικαστών που δείχνουν πως ο θάνατος δεν προήλθε από τα τραύματα της πτώσης.
Η ιατροδικαστική εξέταση, που διενήργησαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, κατέληξε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγικό σοκ λόγω εσωτερικής αιμορραγίας, συνεπεία ρήξης σπλήνας. Στη σορό διαπιστώθηκαν διαμπερή τραύματα στην κοιλιακή χώρα, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία, η απουσία ευρημάτων που να δικαιολογούν πρόκληση των συγκεκριμένων τραυμάτων αποκλειστικά από πτώση «εγείρει εύλογα την υποψία» ότι προκλήθηκαν από μηχανισμό διεισδυτικού τύπου, όπως από αντικείμενο στον χώρο της πτώσης ή/και από αιχμηρό αντικείμενο πριν από αυτήν. Αναμένονται τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων.
Μετά τα ευρήματα, η Αστυνομία προσάρμοσε τον χειρισμό της υπόθεσης σε φόνο εκ προμελέτης και προχώρησε στη σύλληψη της 26χρονης συντρόφου του 31χρονου. Οι ανακριτές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν την τελευταία διαδρομή του θύματος, να ταυτοποιήσουν τυχόν αντικείμενα ή ίχνη που σχετίζονται με τα διαμπερή τραύματα και να συλλέξουν μαρτυρίες από το περιβάλλον του ζευγαριού και ενοίκους της πολυκατοικίας. Η νεαρή αρνείται ότι προκάλεσε τον θάνατο του συντρόφου της και επιμένει πως ο 31χρονος μετά από καυγά που προηγήθηκε μεταξύ τους, επιχείρησε να μπει από το μπαλκόνι στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου αφού αυτή είχε κλειδώσει και κατέληξε στο κενό. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της ύποπτης, δεν ήταν η πρώτη φορά που το επιχείρησε.
Η Αστυνομία συνεχίζει εντατικά τις εξετάσεις, με το βάρος να πέφτει στην ιατροδικαστική τεκμηρίωση, τα εργαστηριακά αποτελέσματα και την ανάλυση τυχόν βιντεοληπτικού υλικού από τον χώρο. Οι Αρχές αποφεύγουν να καταλήξουν σε οριστικά συμπεράσματα πριν την ολοκλήρωση του συνόλου των επιστημονικών και ανακριτικών ενεργειών.
Η ιατροδικαστική εξέταση, που διενήργησαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, κατέληξε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγικό σοκ λόγω εσωτερικής αιμορραγίας, συνεπεία ρήξης σπλήνας. Στη σορό διαπιστώθηκαν διαμπερή τραύματα στην κοιλιακή χώρα, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία, η απουσία ευρημάτων που να δικαιολογούν πρόκληση των συγκεκριμένων τραυμάτων αποκλειστικά από πτώση «εγείρει εύλογα την υποψία» ότι προκλήθηκαν από μηχανισμό διεισδυτικού τύπου, όπως από αντικείμενο στον χώρο της πτώσης ή/και από αιχμηρό αντικείμενο πριν από αυτήν. Αναμένονται τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων.
Μετά τα ευρήματα, η Αστυνομία προσάρμοσε τον χειρισμό της υπόθεσης σε φόνο εκ προμελέτης και προχώρησε στη σύλληψη της 26χρονης συντρόφου του 31χρονου. Οι ανακριτές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν την τελευταία διαδρομή του θύματος, να ταυτοποιήσουν τυχόν αντικείμενα ή ίχνη που σχετίζονται με τα διαμπερή τραύματα και να συλλέξουν μαρτυρίες από το περιβάλλον του ζευγαριού και ενοίκους της πολυκατοικίας. Η νεαρή αρνείται ότι προκάλεσε τον θάνατο του συντρόφου της και επιμένει πως ο 31χρονος μετά από καυγά που προηγήθηκε μεταξύ τους, επιχείρησε να μπει από το μπαλκόνι στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου αφού αυτή είχε κλειδώσει και κατέληξε στο κενό. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της ύποπτης, δεν ήταν η πρώτη φορά που το επιχείρησε.
Η Αστυνομία συνεχίζει εντατικά τις εξετάσεις, με το βάρος να πέφτει στην ιατροδικαστική τεκμηρίωση, τα εργαστηριακά αποτελέσματα και την ανάλυση τυχόν βιντεοληπτικού υλικού από τον χώρο. Οι Αρχές αποφεύγουν να καταλήξουν σε οριστικά συμπεράσματα πριν την ολοκλήρωση του συνόλου των επιστημονικών και ανακριτικών ενεργειών.
Ειδήσεις σήμερα:
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα