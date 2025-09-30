Φόνος πίσω από πτώση 31χρονου από μπαλκόνι στη Λεμεσό - Συνελήφθη η σύντροφός του

Θύμα ένας Φιλιππινέζος - Ιατροδικαστικά ευρήματα μιλούν για αιμορραγικό σοκ από ρήξη σπλήνας και διαμπερή τραύματα που δεν εξηγούνται μόνο από την πτώση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με εργαστηριακές αναλύσεις