Κάρπαθος: Διάσωση 35 παράνομων μεταναστών κοντά στη παραλία Διακόφτης

ΕΛΛΑΔΑ
Οδηγήθηκαν σε χώρο φύλαξης της περιοχής «ΑΠΕΡΙ», ενώ μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του νησιού λόγω εγκυμοσύνης.

Στη διάσωση 35 παράνομων μεταναστών προχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας (29/9) το Λιμενικό στην περιοχή «ΑΦΙΑΡΤΗ» κοντά στη παραλία Διακόφτης Καρπάθου.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο στελέχη του Λιμενικού και εντόπισαν τους μετανάστες, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε χώρο φύλαξης της περιοχής «ΑΠΕΡΙ», ενώ μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του νησιού λόγω εγκυμοσύνης.

Την προανάκριση για το περιστατικό ανέλαβε το Λιμεναρχείο Καρπάθου.

