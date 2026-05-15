Στη βραδιά που διοργάνωσε το glo™ HILO ζήσαμε μια πολυαισθητηριακή βραδιά που εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό, υψηλής αισθητικής πάρτι μέχρι αργά.
Σεμινάρια Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας ενόψει εξετάσεων ασκουμένων δικηγόρων
Σεμινάρια Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας ενόψει εξετάσεων ασκουμένων δικηγόρων
Ο Επιστημονικός Σύνδεσμος Δικηγόρων «Οι Ποινικολόγοι» προχωρά στη διοργάνωση επιλεγμένων διαδικτυακών σεμιναρίων με αντικείμενο τις εξετάσεις των ασκούμενων δικηγόρων στο Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, από τις 18:00 έως τις 21:00, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, με στόχο την ουσιαστική προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των εξετάσεων.Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί και νομικοί με εξειδίκευση στον τομέα του Ποινικού Δικαίου. Ειδικότερα, εισηγητές θα είναι ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Χρίστος Μυλωνόπουλος, ο πρώην αναπληρωτής καθηγητής της Νομικής ΕΚΠΑ Νικόλαος Δημητράτος, ο επίκουρος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Γεώργιος Νούσκαλης, ο επίκουρος καθηγητής της Νομικής ΑΠΘ Νικόλαος Βασιλειάδης, καθώς και ο δικηγόρος και γενικός γραμματέας του Επιστημονικού Συνδέσμου «Οι Ποινικολόγοι», Κωνσταντίνος Γώγος.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδέσμου, το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων, καθώς και η δημοσιοποίηση του συνδέσμου για τη διαδικτυακή παρακολούθηση.
Την ανακοίνωση υπογράφουν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιωάννης Γλύκας, ο γενικός γραμματέας Κωνσταντίνος Γώγος και ο υπεύθυνος επικοινωνίας Κωνσταντίνος Νταλτάς.
Την ανακοίνωση υπογράφουν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιωάννης Γλύκας, ο γενικός γραμματέας Κωνσταντίνος Γώγος και ο υπεύθυνος επικοινωνίας Κωνσταντίνος Νταλτάς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα