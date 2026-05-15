Σεμινάρια Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας ενόψει εξετάσεων ασκουμένων δικηγόρων
ΕΛΛΑΔΑ

Σεμινάρια Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας ενόψει εξετάσεων ασκουμένων δικηγόρων

Ο Επιστημονικός Σύνδεσμος Δικηγόρων «Οι Ποινικολόγοι» προχωρά στη διοργάνωση επιλεγμένων διαδικτυακών σεμιναρίων με αντικείμενο τις εξετάσεις των ασκούμενων δικηγόρων στο Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία

Σεμινάρια Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας ενόψει εξετάσεων ασκουμένων δικηγόρων
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, από τις 18:00 έως τις 21:00, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, με στόχο την ουσιαστική προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των εξετάσεων.Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί και νομικοί με εξειδίκευση στον τομέα του Ποινικού Δικαίου. Ειδικότερα, εισηγητές θα είναι ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Χρίστος Μυλωνόπουλος, ο πρώην αναπληρωτής καθηγητής της Νομικής ΕΚΠΑ Νικόλαος Δημητράτος, ο επίκουρος καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Γεώργιος Νούσκαλης, ο επίκουρος καθηγητής της Νομικής ΑΠΘ Νικόλαος Βασιλειάδης, καθώς και ο δικηγόρος και γενικός γραμματέας του Επιστημονικού Συνδέσμου «Οι Ποινικολόγοι», Κωνσταντίνος Γώγος.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδέσμου, το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων, καθώς και η δημοσιοποίηση του συνδέσμου για τη διαδικτυακή παρακολούθηση.

Την ανακοίνωση υπογράφουν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιωάννης Γλύκας, ο γενικός γραμματέας Κωνσταντίνος Γώγος και ο υπεύθυνος επικοινωνίας Κωνσταντίνος Νταλτάς.


Σεμινάρια Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας ενόψει εξετάσεων ασκουμένων δικηγόρων

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης