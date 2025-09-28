Μία σύλληψη για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης στην Κατερίνη
Μία σύλληψη για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης στην Κατερίνη
Κατασχέθηκαν 48 δενδρύλλια ύψους έως τριών μέτρων και 89,5 κιλά φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης
Ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη το Σάββατο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης. Κατασχέθηκαν 48 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως τριών μέτρων και 89,5 κιλά φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης όπως και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργειά τους.
Τα δενδρύλλια κάνναβης όπως και τα φυτικά αποσπάσματα κάνναβης βρέθηκαν σε δασώδη έκταση εντός χαράδρας, κοντά σε αγροτεμάχιο του συλληφθέντος.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και τον παρέπεμψε στον ανακριτή.
