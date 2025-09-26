Εισαγγελέας Αρείου Πάγου: Τα αιτήματα εκταφής των συγγενών θυμάτων των Τεμπών μελετώνται και σύντομα θα απαντηθούν
Η ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών
Τα αιτήματα εκταφής των συγγενών θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών «μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.
Ειδικότερα, η ανακοίνωση του κ. Τζαβέλλα αναφέρει: «Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους».
Θυμίζεται πως χθες κατέθεσε νέο υπόμνημα για την εκταφή της σορού της κόρης της Μάρθης, η Μαρία Καρυστιανού, ενώ πριν μερικές ημέρες, ανάλογη κίνηση έκανε ο Παύλος Ασλανίδης για τη σορό του γιου του.
Συμπληρωματικό υπόμνημα έχει κατατεθεί και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι.
