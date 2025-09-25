Φλωρίδης: Σύντομα η εισαγγελική απόφαση για την εκταφή της σορού του γιου του κ. Ρούτσι

Ο υπουργός Δικαιοσύνης εκτίμησε ότι οι εισαγγελικές αρχές θα αποφασίσουν σύντομα για την εκταφή που ζητά ο Πάνος Ρούτσι, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα της σορού του γιου του