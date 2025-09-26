Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Αποζημιώσεις 2,9 εκατ. ευρώ για 37 υποθέσεις αγωγών για Μάτι και Μάνδρα μετά τη νέα ρύθμιση του ΥΠΟΙΚ
Το Ελληνικό Δημόσιο, έως και σήμερα, αποδέχθηκε 31 αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων και παραιτήθηκε από 6 ασκηθείσες εφέσεις
Τα 2,9 εκατομμύρια ευρώ φτάνουν οι αποζημιώσεις που έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους των δύο εθνικών τραγωδιών από τη φωτιά στο Μάτι και τις πλημμύρες στη Μάνδρα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπ. Οικονομικών,
Όπως σημειώνεται, το Ελληνικό Δημόσιο, έως και σήμερα, αποδέχθηκε 31 αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων και παραιτήθηκε από 6 ασκηθείσες εφέσεις, εφαρμόζοντας πιστά τη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2025.
«Βασικός στόχος της Πολιτείας είναι η ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωμής, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια και με απλουστευμένες διαδικασίες. Σήμερα, ο μέσος χρόνος καταβολής των αποζημιώσεων δεν ξεπερνά τον έναν μήνα, εφόσον έχουν κατατεθεί εγκαίρως και ορθά όλα τα απαραίτητα έγγραφα» σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.
Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση που ψηφίστηκε ύστερα από εισήγηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, προβλέπει τη μη άσκηση από το Δημόσιο ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται, καθώς και την παραίτηση του Δημοσίου από τα ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που επιδικάζουν χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης για θανάτους και τραυματισμούς, που προκλήθηκαν από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι και τις πλημμύρες στη Μάνδρα, καθώς και αποζημιώσεις για έξοδα νοσηλείας και κηδείας.
«Είναι αυτονόητο ότι καμία οικονομική αποζημίωση δεν μπορεί να καλύψει το ανείπωτο κενό της απώλειας των ανθρώπινων ζωών. Η παραίτηση όμως του Δημοσίου αποτελεί μια ελάχιστη πράξη σεβασμού προς τα θύματα και τις οικογένειές τους. Ταυτόχρονα, αποτελεί σαφή δέσμευση ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα τους» καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.
- Έκτοτε, σε μόλις 6 μήνες το Δημόσιο έχει καταβάλει 2.863.914,30 ευρώ έχοντας αποσυρθεί από:
- * 32 ένδικα μέσα που αφορούσαν το Μάτι,
- * 5 ένδικα μέσα που αφορούσαν τη Μάνδρα,
