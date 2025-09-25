Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Συνελήφθη 47χρονος στη Θεσσαλονίκη που διατηρούσε «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών στο διαμέρισμά του - Δείτε βίντεο
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης - Δείτε τι κατέσχεσαν οι Αρχές
Πάσης φύσεως ναρκωτικά, από «ροζ» κοκαΐνη, ecstasy μέχρι ηρωίνη και χάπια κατείχε 47χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του και σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποίησε χθες το απόγευμα το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Γραφείου Επιχειρησιακών Ομάδων, εντοπίστηκε και συνελήφθη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, σε σωματικές έρευνες καθώς και σε έρευνες που έγιναν στο διαμέρισμά του και σε χώρους της οικοδομής του, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 1 κιλό και 36,7 γραμμάρια κοκαΐνης
- 511,5 γραμμάρια «ροζ» κοκαΐνης (ή ΤUSI - σ.σ. κοστίζει πιο ακριβά από την απλή)
- 1 κιλό και 114,1 γραμμάρια MDMA (ecstasy)
- 835,3 γραμμάρια κάνναβης
- 257,5 γραμμάρια αμφεταμίνης
- 86 γραμμάρια κεταμίνης
- 68,6 γραμμάρια ηρωίνης
- 2.804 ναρκωτικά δισκία
- το χρηματικό ποσό των 14.900 ευρώ
- ένα πιστόλι
- 101 φυσίγγια
- 4 ζυγαριές ακριβείας
- τρίφτης
- 2 σωλήνες νερού για χρήση κοκαΐνης
- 425 χαρτάκια εμποτισμένα με LSD
- 2 δίκυκλα
- σπρέι πιπεριού και 2 κινητά τηλέφωνα
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
