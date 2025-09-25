Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Φωτιά σε σπίτι στα Πολιτικά Εύβοιας: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης – Δείτε φωτογραφίες
Παρά τις προσπάθειες της Πυροσβεστικής και των εθελοντών η φωτιά έκαψε ολοσχερώς τη μονοκατοικία
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9) σε σπίτι στα Πολιτικά Ευβοίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να το καταστρέψει ολοσχερώς και να τραυματιστεί ο ιδιοκτήτης του.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η πυρκαγιά προκλήθηκε από το χώρο της κουζίνας και γρήγορα εξαπλώθηκε στο υπόλοιπο σπίτι και παρά τις προσπάθειες της Πυροσβεστικής και των εθελοντών το σπίτι κάηκε ολοσχερώς.
Από τη φωτιά τραυματίστηκε με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Στη σημείο επιχείρησαν για την κατάσβεση ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές του ΣΕΔΔΔ, ΣΕΑΚ και κατάφεραν να σώσουν τα διπλανά σπίτια και τα χωράφια στα οποία δεν πρόλαβε να επεκταθεί η πυρκαγιά.
