Φωτιά σε σπίτι στα Πολιτικά Εύβοιας: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης – Δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Εύβοια Σπίτι Εγκαύματα

Φωτιά σε σπίτι στα Πολιτικά Εύβοιας: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης – Δείτε φωτογραφίες

Παρά τις προσπάθειες της Πυροσβεστικής και των εθελοντών η φωτιά έκαψε ολοσχερώς τη μονοκατοικία

Φωτιά σε σπίτι στα Πολιτικά Εύβοιας: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης – Δείτε φωτογραφίες
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9) σε σπίτι στα Πολιτικά Ευβοίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να το καταστρέψει ολοσχερώς και να τραυματιστεί ο ιδιοκτήτης του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η πυρκαγιά προκλήθηκε από το χώρο της κουζίνας και γρήγορα εξαπλώθηκε στο υπόλοιπο σπίτι και παρά τις προσπάθειες της Πυροσβεστικής και των εθελοντών το σπίτι κάηκε ολοσχερώς.

Φωτιά σε σπίτι στα Πολιτικά Εύβοιας: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης – Δείτε φωτογραφίες

Από τη φωτιά τραυματίστηκε με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Στη σημείο επιχείρησαν για την κατάσβεση ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές του ΣΕΔΔΔ, ΣΕΑΚ και κατάφεραν να σώσουν τα διπλανά σπίτια και τα χωράφια στα οποία δεν πρόλαβε να επεκταθεί η πυρκαγιά.

Φωτιά σε σπίτι στα Πολιτικά Εύβοιας: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης – Δείτε φωτογραφίες

Κλείσιμο
Φωτιά σε σπίτι στα Πολιτικά Εύβοιας: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης – Δείτε φωτογραφίες

Ειδήσεις σήμερα:

Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι

Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της

Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης