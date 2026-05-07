Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.
Φωτιά σε κάδο προκάλεσε διακοπή κυκλοφορίας στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας
Φωτιά σε κάδο προκάλεσε διακοπή κυκλοφορίας στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής
Κλειστή για περίπου μισή ώρα έμεινε η λεωφόρος Αλεξάνδρας, στο τμήμα προς Πατησίων, λόγω φωτιάς που έβαλε ομάδα αγνώστων σε κάδους.
Στο σημείο βρέθηκαν φέιγ βολάν στα οποία εκφράζουν τη στήριξη τους στον Αριστοτέλης Χαντζή, που βρίσκεται σε απεργία πείνας, με αίτημα να σταματήσει η ανάπλαση των Προσφυγικών και να μην εκδιωχθούν κάτοικοι από τις εστίες τους. Τη φωτιά έσβησε ένα όχημα της Πυροσβεστικής, ενώ συνεργεία του δήμου απομάκρυναν τα αποκαΐδια.
Στο σημείο βρέθηκαν φέιγ βολάν στα οποία εκφράζουν τη στήριξη τους στον Αριστοτέλης Χαντζή, που βρίσκεται σε απεργία πείνας, με αίτημα να σταματήσει η ανάπλαση των Προσφυγικών και να μην εκδιωχθούν κάτοικοι από τις εστίες τους. Τη φωτιά έσβησε ένα όχημα της Πυροσβεστικής, ενώ συνεργεία του δήμου απομάκρυναν τα αποκαΐδια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα