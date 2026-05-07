Ιερόσυλος στην Κρήτη γάζωσε καμπαναριό εκκλησίας, η αγανακτισμένη ανάρτηση του ιερέα, φωτογραφίες
Να έρθει στον Άγιο να ζητήσει συγνώμη έγραψε ο πατήρ - Γεώργιος, που ανέβηκε ο ίδιος στην κεραμοσκεπή για να αποκαταστήσει τη ζημιά
Άγνωστος προς το παρόν ιερόσυλος έβαλε στο σημάδι με καραμπίνα το καμπαναριό σε εκκλησία στην Αγία Μαρίνα στα Χανιά που «γαζώθηκε» από τα σκάγια από τα οποία κόπηκε και το σχοινί της καμπάνας, που έχει και ιστορική σημασία.
Σύμφωνα με το flashnews.gr, το περιστατικό έγινε γνωστό από τον ιερέα Γεώργιο Περάκη, ο οποίος σήμερα, παραμονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, πήγε να χτυπήσει την καμπάνα και έκπληκτος είδε το σχοινί κομμένο.
Ο ίδιος ανέβηκε στην κεραμοσκεπή για να αποκαταστήσει την ζημιά ενώ σε ανάρτησή του, γράφει:
«Ο παληκαράς με το όπλο του έβαλε σημάδι την καμπάνα της εκκλησίας και το σχοινί που έκοψε… Εγώ σαν παπα Γιώργης του εύχομαι ποτέ να μην έρθουν σκάγια και βλήματα απο κανένα όπλο πάνω του… Να έρθει στον Άγιο να ζητήσει συγνώμη…
Και να ξέρεις ρε φίλε ότι αυτή η καμπάνα τον Μάιο του 1945 χτύπαγε τη λευτεριά από τους Γερμανούς….
Λευτερώσου και εσύ….Αυτό είναι μαγκιά».
