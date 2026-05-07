Συνελήφθη 22χρονος με πιστόλι και γεμιστήρα στην Αγία Βαρβάρα, έκανε και απάτες προσποιούμενος τον λογιστή στα Γρεβενά
ΕΛΛΑΔΑ
Αγία Βαρβάρα Απάτες Όπλο Σύλληψη

Συνελήφθη 22χρονος με πιστόλι και γεμιστήρα στην Αγία Βαρβάρα, έκανε και απάτες προσποιούμενος τον λογιστή στα Γρεβενά

Σε τυχαίο έλεγχο στην Αγία Βαρβάρα ο νεαρός εντοπίστηκε να οπλοφορεί - Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν χρήματα και χρυσαφικά

Συνελήφθη 22χρονος με πιστόλι και γεμιστήρα στην Αγία Βαρβάρα, έκανε και απάτες προσποιούμενος τον λογιστή στα Γρεβενά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν την Κυριακή 26/4 στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας 22χρονο που κατείχε πιστόλι με γεμιστήρα και το χρηματικό ποσό των 4.170 ευρώ, ο οποίος κατηγορείται για τηλεφωνικές απάτες που διέπραξε στις 24/4 προσποιούμενος τον λογιστή στα Γρεβενά.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν τον νεαρό να κινείται πεζός στην περιοχή και προχώρησαν σε έλεγχο. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα, επτά φυσίγγια, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και κλειδί οχήματος.

Συνελήφθη 22χρονος με πιστόλι και γεμιστήρα στην Αγία Βαρβάρα, έκανε και απάτες προσποιούμενος τον λογιστή στα Γρεβενά


Το όχημα, το οποίο είχε σταθμεύσει σε κοντινό σημείο, εντοπίστηκε στη συνέχεια από τις αρχές. Όπως διαπιστώθηκε, είχε ενοικιαστεί με πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ στο εσωτερικό του βρέθηκε υφασμάτινη τσάντα με πολύτιμα κοσμήματα και χρυσαφικά.

Παράλληλα, από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απάτης που διαπράχθηκαν στις 24 Απριλίου σε κοινότητες των Γρεβενών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος, μαζί με συνεργό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, προσποιήθηκε τηλεφωνικά τον λογιστή, εξαπατώντας δύο ηλικιωμένες γυναίκες και αποσπώντας χρηματικά ποσά, κοσμήματα και χρυσές λίρες.

Συνελήφθη 22χρονος με πιστόλι και γεμιστήρα στην Αγία Βαρβάρα, έκανε και απάτες προσποιούμενος τον λογιστή στα Γρεβενά


Κλείσιμο
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην απόδοση των κατασχεθέντων κοσμημάτων στις παθούσες, ενώ ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 22χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τον εντοπισμό του συνεργού του.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης