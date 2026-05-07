Επιστολή στον ΟΗΕ: Η Τουρκία αμφισβητεί μέσω ψευδοκράτους τη συμφωνία Κύπρου - Αιγύπτου για το φυσικό αέριο
Η Άγκυρα επικαλείται τα «δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων» και δεν κρύβει τις πραγματικές προθέσεις της δηλώνοντας ότι είναι αντιπαραγωγικός ο αποκλεισμός της Τουρκίας από φόρουμ της περιοχής και ότι αυτό θα οδηγήσει σε εντάσεις
Με επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ, με την οποία επισυνάπτεται επιστολή του ψευδοκράτους, επιχειρείται να αμφισβητηθεί η συμφωνία της Κύπρου με την Αίγυπτο, η οποία υπεγράφη στις 30 Μαρτίου και προβλέπει το πλαίσιο συνεργασίας των δύο χωρών για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ.
Μια συμφωνία μεταξύ δύο κυρίαρχων κρατών, που αφορά φυσικό αέριο το οποίο έχει εντοπιστεί μετά από χρόνια ερευνών και δοκιμαστικών γεωτρήσεων στην οριοθετημένη Κυπριακή ΑΟΖ, βάσει των συμφωνιών των δύο χωρών.
Η Τουρκία παγίως αμφισβητεί τόσο τις οριοθετήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχοντας μάλιστα επιχειρήσει στο παρελθόν να πραγματοποιήσει ακόμη και παράνομες έρευνες νοτίως του νησιού, και βεβαίως θέλει να αποτρέψει κάθε συμφωνία που θα οδηγούσε στην αξιοποίηση των πηγών ενέργειας που κρύβονται στην Κυπριακή ΑΟΖ, κάτι που ισχυροποιεί περαιτέρω τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στις ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Με την επιστολή αυτή, η Τουρκία βάζει μπροστά το ψευδοκράτος, προσπαθώντας ταυτόχρονα να του προσδώσει και νομιμοποίηση ενώπιον του Διεθνούς Οργανισμού, καθώς επικαλείται τα «δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων». Όμως, στην επιστολή ο εκπρόσωπος του ψευδοκράτους δεν κρύβει τις πραγματικές προθέσεις, δηλώνοντας ότι είναι αντιπαραγωγικός ο αποκλεισμός της Τουρκίας από φόρουμ της περιοχής και ότι αυτό θα οδηγήσει σε εντάσεις, ενώ συγχρόνως υπενθυμίζει ότι η Τουρκία είναι εγγυήτρια δύναμη στο νησί.
Στην επιστολή, που έχει ημερομηνία 24 Απριλίου, τονίζεται ότι η «Συμφωνία-Πλαίσιο» που συνήφθη μεταξύ της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης και της Αιγύπτου στις 30 Μαρτίου 2026, στο περιθώριο του συνεδρίου «EGYPES 2026» που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο, σχετικά με τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας για την ανάπτυξη, εμπορευματοποίηση και πιθανή εξαγωγή φυσικών πόρων φυσικού αερίου που βρίσκονται στην «αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου», γίνεται «κατά παράβαση των αναφαίρετων και εγγενών δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού λαού επί των φυσικών πόρων πάνω και γύρω από το νησί».
Προβάλλοντας τη διεκδίκηση περί ξεχωριστής κυριαρχίας του ψευδοκράτους, επισημαίνεται στην επιστολή ότι «το νησί της Κύπρου και οι φυσικοί του πόροι, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων υδρογονανθράκων πάνω και γύρω από αυτό, ανήκουν από κοινού στον τουρκοκυπριακό λαό. Οι Τουρκοκύπριοι έχουν ipso facto και ab initio ίσα δικαιώματα επί αυτών των πόρων».
Η Άγκυρα, απευθυνόμενη μέσω της τουρκοκυπριακής επιστολής προς το Κάιρο και τις πετρελαϊκές εταιρείες, προειδοποιεί ότι «η εμπλοκή οποιασδήποτε χώρας, μέρους ή ενεργειακής εταιρείας αποκλειστικά με την ελληνοκυπριακή πλευρά στην έρευνα, εκμετάλλευση, ανάπτυξη, εμπορευματοποίηση ή πιθανή εξαγωγή φυσικού αερίου χωρίς τη συναίνεση του τουρκοκυπριακού λαού παραβιάζει τα νόμιμα και αναφαίρετα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων».
Ακολουθώντας την πάγια τακτική της τουρκικής πλευράς, το ψευδοκράτος επανέφερε την πρόταση της Άγκυρας για «Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο», που θα «λάβει υπόψη τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών», και, δηλώνοντας «συνιδιοκτήτες των υδρογονανθράκων πάνω και γύρω από το νησί», εκφράζει ετοιμότητα να συμμετάσχει σε μια τέτοια Διάσκεψη , μια κίνηση που προφανώς θα αναβάθμιζε το διεθνές στάτους του ψευδοκράτους και θα το καθιστούσε ισότιμο με την Κυπριακή Δημοκρατία.
Με περισσό θράσος, το ψευδοκράτος δηλώνει ότι «στο ζήτημα των υδρογονανθράκων υποστηρίζει διαχρονικά ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη συνεργασία, τον διάλογο και τη διπλωματία αντί για μονομερείς ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων, προκειμένου να αποτραπεί η κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή». Είναι το ίδιο το ψευδοκράτος το οποίο έχει προχωρήσει σε παράνομη «συμφωνία οριοθέτησης» με την Τουρκία και έχει εκδώσει μάλιστα παράνομα άδειες προς την τουρκική κρατική εταιρεία ΤΡΑΟ για έρευνες υδρογονανθράκων ακόμη και νοτίως της Κύπρου.
Δείτε την επιστολή
