Χειρουργήθηκε στο κεφάλι ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα
Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το Θριάσιο νοσοκομείο
Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με πατίνι στον Ασπρόπυργο.
Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση και υπεράνθρωπες προσπάθειες σταθεροποίησης της κατάστασής του. Στη συνέχεια, οργανώθηκε επιχείρηση επείγουσας διακομιδής με μονάδα του ΕΚΑΒ, υπό τη συνοδεία γιατρών του νοσοκομείου και με τη βοήθεια της αστυνομίας, η οποία άνοιγε τον δρόμο ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου κινητοποιήθηκε άμεσα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα θώρακα και κάταγμα στο αριστερό κάτω πόδι.
Μετά τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις, οι γιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των βαριών κρανιοεγκεφαλικών τραυμάτων. Το πολύωρο και εξαιρετικά δύσκολο χειρουργείο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή.
Αυτή τη στιγμή, το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν τα πρώτα 24ωρα ως ιδιαίτερα κρίσιμα. Ωστόσο, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξη της υγείας του.
Η υπόθεση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, αλλά και την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων ασφαλείας και μεγαλύτερης προσοχής από γονείς και αρμόδιες αρχές.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
