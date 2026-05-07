Χειρουργήθηκε στο κεφάλι ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πατίνι Ασπρόπυργος

Χειρουργήθηκε στο κεφάλι ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το Θριάσιο νοσοκομείο

Χειρουργήθηκε στο κεφάλι ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα
3 ΣΧΟΛΙΑ
Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με πατίνι στον Ασπρόπυργο.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση και υπεράνθρωπες προσπάθειες σταθεροποίησης της κατάστασής του. Στη συνέχεια, οργανώθηκε επιχείρηση επείγουσας διακομιδής με μονάδα του ΕΚΑΒ, υπό τη συνοδεία γιατρών του νοσοκομείου και με τη βοήθεια της αστυνομίας, η οποία άνοιγε τον δρόμο ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου κινητοποιήθηκε άμεσα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα θώρακα και κάταγμα στο αριστερό κάτω πόδι.

Μετά τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις, οι γιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των βαριών κρανιοεγκεφαλικών τραυμάτων. Το πολύωρο και εξαιρετικά δύσκολο χειρουργείο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. 

Αυτή τη στιγμή, το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν τα πρώτα 24ωρα ως ιδιαίτερα κρίσιμα. Ωστόσο, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξη της υγείας του.

Η υπόθεση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, αλλά και την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων ασφαλείας και μεγαλύτερης προσοχής από γονείς και αρμόδιες αρχές.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης