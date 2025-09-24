Έλληνας του Χονγκ Κονγκ περιγράφει το 24ωρο του τρόμου από το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα: «Για μία ημέρα δεν τολμήσαμε να πατήσουμε έξω»
Έλληνας του Χονγκ Κονγκ περιγράφει το 24ωρο του τρόμου από το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα: «Για μία ημέρα δεν τολμήσαμε να πατήσουμε έξω»

Ο Έλληνας εργαζόμενος του αεροδρομίου λέει στο protothema.gr πως το μεγαλύτερο πρόβλημα για πολλούς συναδέλφους του ήταν ότι αποκλείστηκαν στο χώρο εργασίας

Έλληνας του Χονγκ Κονγκ περιγράφει το 24ωρο του τρόμου από το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα: «Για μία ημέρα δεν τολμήσαμε να πατήσουμε έξω»
Φρίξος Δρακοντίδης
Τον τρόμο και την αγωνία που βίωσε όταν ο τυφώνας Ραγκάσα σάρωσε το Χονγκ Κονγκ, περιέγραψε στο protothema.gr ο Κωνσταντίνος Κουμανής, Έλληνας που ζει και εργάζεται στο αεροδρόμιο της πόλης.

Ο ίδιος βρέθηκε για ένα ολόκληρο 24ωρο εγκλωβισμένος στο διαμέρισμά του, καθώς οι αρχές είχαν σημάνει συναγερμό για τον «βασιλιά των καταιγίδων», όπως χαρακτηρίστηκε ο τυφώνας που άφησε πίσω του εικόνες καταστροφής.

«Για ένα 24ωρο δεν τολμήσαμε να πατήσουμε έξω το πόδι μας. Εγκλωβιστήκαμε στο διαμέρισμα. Ζω στον 35ο όροφο ενός ουρανοξύστη και ευτυχώς, επειδή το Χονγκ Κονγκ είναι πυκνοκατοικημένο, ο αέρας δεν είχε την ίδια ένταση με το παραλιακό μέτωπο. Εκεί εντοπίστηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα και έγιναν οι περισσότερες καταστροφές», λέει χαρακτηριστικά.

Μαρτυρία Έλληνα από το Χονγκ Κονγκ


Ο τυφώνας Ραγκάσα, κατηγορίας 10 -της μέγιστης στην κλίμακα- έφερε ανέμους που ξεπέρασαν τα 190 χιλιόμετρα την ώρα και προκάλεσε χάος όχι μόνο στο Χονγκ Κονγκ, αλλά και στην Ταϊβάν και τις Φιλιππίνες. Στην Ταϊβάν τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες αγνοούνται. Στις Φιλιππίνες καταγράφηκαν 10 νεκροί, ενώ στην Κίνα περισσότεροι από δύο εκατομμύρια κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

Στο Χονγκ Κονγκ, η ζωή πάγωσε. «Σε αυτές τις συνθήκες όλο το Χονγκ Κονγκ μπαίνει σε καραντίνα. Όλα παύουν να λειτουργούν. Είμαστε μαθημένοι σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά σε κατηγορία 10 απλώς μένουμε σπίτι. Σε κατηγορία 8 συνεχίζουμε να δουλεύουμε με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με κράνη και ειδικό εξοπλισμό», εξηγεί ο κ. Κουμανής.

Συγκλονιστικά βίντεο από την πόλη κατέγραψαν τεράστια κύματα να εισβάλλουν σε ξενοδοχεία, σπάζοντας τζαμαρίες και παρασύροντας έπιπλα, ενώ δρόμοι, ποδηλατόδρομοι και παιδικές χαρές πλημμύρισαν. Στο παραλιακό ξενοδοχείο Fullerton Ocean Park στο Αμπερντίν, οι καλεσμένοι βρέθηκαν να παλεύουν με τα ορμητικά νερά μέσα στο λόμπι.

Κλείσιμο
Ο Έλληνας εργαζόμενος του αεροδρομίου σημειώνει πως το μεγαλύτερο πρόβλημα για πολλούς συναδέλφους του ήταν ότι αποκλείστηκαν στο χώρο εργασίας. «Χθες αρκετοί συνάδελφοί μου εγκλωβίστηκαν στο αεροδρόμιο και αναγκάστηκαν να περάσουν εκεί τη νύχτα, καθώς ήταν πολύ επικίνδυνο να βγουν έξω. Έκλεισε βέβαια και το αεροδρόμιο», προσθέτει.

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 60 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη, ενώ εκατοντάδες δέντρα ξεριζώθηκαν και οι ζημιές σε υποδομές και κατοικίες είναι τεράστιες.

