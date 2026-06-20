Έκλεψε φορτηγό στην Κόνιτσα, «φέσωσε» βενζινάδικο στα Γιάννενα και συνελήφθη τελικά στην Ιόνια Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κλοπή Σύλληψη Γιάννενα Κόνιτσα Βενζινάδικο Αλλοδαπός

Έκλεψε φορτηγό στην Κόνιτσα, «φέσωσε» βενζινάδικο στα Γιάννενα και συνελήφθη τελικά στην Ιόνια Οδό

Διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του αλλοδαπού δράστη εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατ’ εξακολούθηση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών

Έκλεψε φορτηγό στην Κόνιτσα, «φέσωσε» βενζινάδικο στα Γιάννενα και συνελήφθη τελικά στην Ιόνια Οδό
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Ένα κλεμμένο όχημα, απλήρωτα καύσιμα και ένα ακόμη κλοπιμαίο κινητό τηλέφωνο συνθέτουν την υπόθεση που εξιχνίασαν αστυνομικοί του Γ’ Τμήματος Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη αλλοδαπού τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σύμφωνα με το EpirusPost.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο, το οποίο είχε αφαιρέσει μία ημέρα νωρίτερα από περιοχή της Κόνιτσας.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι λίγο πριν από τη σύλληψή του είχε ανεφοδιάσει το όχημα με καύσιμα από πρατήριο στα Ιωάννινα, αποχωρώντας χωρίς να καταβάλει το αντίτιμο των 120 ευρώ.

Η υπόθεση έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις όταν στην κατοχή του βρέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο κατασχέθηκε. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το κινητό είχε αφαιρεθεί την προηγούμενη ημέρα από υπάλληλο ξενοδοχείου, στο οποίο ο αλλοδαπός είχε απευθυνθεί αναζητώντας εργασία.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι σε βάρος του εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατ’ εξακολούθηση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών από το Αστυνομικό Τμήμα Κόνιτσας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ το κλεμμένο όχημα και το κινητό τηλέφωνο αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
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