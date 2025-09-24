Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Διεθνές συνέδριο στη Σάμο για τη μείωση του κινδύνου φυσικών καταστροφών σε απομακρυσμένες περιοχές
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τη Διεθνή Ένωση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καταστροφών (IDRIM Society), διοργανώνουν από τις 29 Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου 2025 το 15ο Διεθνές Συνέδριο για τη μείωση του κινδύνου καταστροφής σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές
Η Ένωση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Κινδύνου Καταστροφής (Society for Integrated Disaster Risk Management, IDRIM Society) είναι μια πολυεπιστημονική κοινότητα που συστήθηκε τον Οκτώβριο του 2009 στο Κιότο της Ιαπωνίας με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων, τη διεπιστημονική έρευνα και την προαγωγή της ολοκληρωμένης διαχείρισης του κινδύνου καταστροφής. Συμμετέχουν σε αυτήν εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες στο πεδίο της διαχείρισης καταστροφών από περισσότερες από 30 χώρες.
Από το 2010 η IDRiM πραγματοποιεί ένα ετήσιο Συνέδριo (IDRiM Conference). Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί Συνέδρια στην Ιαπωνία, στην Αυστρία, στην Ιταλία, στον Καναδά, στην Κίνα, στις ΗΠΑ, στην Ινδία, στο Ιράν, στην Ισλανδία, στην Αυστραλία, στη Γαλλία και σε πολλές άλλες χώρες, ενώ είναι η πρώτη φορά που το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.
Το Συνέδριο διεξάγεται σε παράλληλες συνεδρίες σε 5 αίθουσες (Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο, Αμφιθέατρο Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχιακού Μεγάρου Ανατολικής Σάμου, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου και Γενικά Αρχεία Κράτους (ΓΑΚ) Σάμου) και περιλαμβάνει προφορικές και αναρτημένες παρουσιάσεις, καθώς και 25 ειδικές συνεδρίες. Θα λάβουν μέρος περισσότεροι από 180 επιστήμονες από περίπου 20 χώρες ανά τον κόσμο ενώ σημαντική είναι και η συμμετοχή επιστημόνων, εκπροσώπων Πανεπιστημίων, φορέων και επιστημονικών οργανώσεων από την χώρα μας. Η τελετή έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 9:00π.μ. στο Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο στην πόλη της Σάμου.
Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο και το Πρόγραμμα, ΕΔΩ.
