Αστυνομικός στην Πάτρα εμβόλισε το αυτοκίνητο του αδελφού του, τον χτύπησε με λοστό και εξαφανίστηκε
Ο αστυνομικός δεν εμφανίστηκε στην υπηρεσία του την επομένη της επίθεσης επικαλούμενος ασθένεια
Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) στην Οβρυά Πατρών, με πρωταγωνιστή έναν αστυνομικό, ο οποίος πλέον καταζητείται από τους ίδιους του τους συναδέλφους.
Σύμφωνα με την καταγγελία του 45χρονου αδελφού του, όλα ξεκίνησαν έπειτα από έντονη λογομαχία και απειλές. Σύμφωνα με το pelop.gr, η σύγκρουση κορυφώθηκε όταν ο αστυνομικός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο όχημα του αδελφού του. Στη συνέχεια, τον ξυλοκόπησε άγρια, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και χτυπώντας τον με σιδερολοστό.
Ο 45χρονος κατήγγειλε το συμβάν στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε βάρος του ένστολου έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία. Ο αστυνομικός δεν εμφανίστηκε στην υπηρεσία του την επομένη της επίθεσης, επικαλούμενος ασθένεια, και μέχρι στιγμής παραμένει άφαντος, με τις αρχές να τον αναζητούν.
