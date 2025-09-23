Τριήμερο επιστημονικών εκδηλώσεων Νομικών Σχολών ΑΠΘ, Δυτικών Βαλκανίων, Μολδαβίας

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου – Διάσκεψη Κοσμητόρων

Από την άλλη, σύμφωνα με Έκθεση της ΕΕ, χώρες όπως η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο έχουν επιδείξει σχεδόν πλήρη ευθυγράμμιση σε ορισμένες εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει συζήτηση με τις αντιπροσωπείες των Νομικών Σχολών από τα Δυτικά Βαλκάνια και τη Μολδαβία, με έμφαση στις προσδοκίες τους για την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών τους και στις προκλήσεις της προ-ενταξιακής διαδικασίας.Η τρίτη και τελευταία ημέρα θα είναι αφιερωμένη στη διάσκεψη των Κοσμητόρων των συμμετεχουσών Νομικών Σχολών. Τις εργασίες θα χαιρετίσει ο Πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής, παρουσία όλων των πρυτανικών αρχών. Η εισαγωγική ομιλία θα εκφωνηθεί από τον ομότιμο καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου, πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και πρώην Υπουργό Εξωτερικών, Ευάγγελο Βενιζέλο.Η συνάντηση στοχεύει στη διαμόρφωση ενός μόνιμου πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στις Νομικές Σχολές της περιοχής και στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, το οποίο θα λειτουργήσει ως μοχλός επιτάχυνσης της ενταξιακής πορείας των χωρών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.