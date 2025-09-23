Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Τριήμερο επιστημονικών εκδηλώσεων Νομικών Σχολών ΑΠΘ, Δυτικών Βαλκανίων, Μολδαβίας
Στόχος η ανάδειξη του ρόλου της νομικής εκπαίδευσης στην ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών αυτών και η υποστήριξη της πορείας ένταξής τους στην ΕΕ
Η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει από την Πέμπτη 25 έως και το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 ένα τριήμερο επιστημονικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή Νομικών Σχολών από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τη Μολδαβία.
Στόχος του εγχειρήματος είναι αφενός να αναδειχθεί ο ρόλος της νομικής εκπαίδευσης στην ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών αυτών και αφετέρου να γίνει εμβάθυνση στη θεσμική συνεργασία ανάμεσα στις Νομικές Σχολές της περιοχής, καθώς και να υποστηριχθεί η πορεία ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου – 30 Χρόνια από τις Συμφωνίες του DaytonΗ πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων, η μοναδική που είναι ανοικτή στο κοινό, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (08:30–14:30). Η ημερίδα είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση τριών δεκαετιών από την υπογραφή των Συμφωνιών του Dayton και τελεί υπό τη χορηγία του Προγράμματος Δράσης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
Σημειώνεται, ότι οι Συμφωνίες του Ντέιτον (Dayton), που υπογράφηκαν το 1995, έβαλαν τέρμα στον πόλεμο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Προέβλεψαν την παύση των εχθροπραξιών, τη διαίρεση της χώρας σε δύο κύριες οντότητες (την Ομοσπονδία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και τη Σερβική Δημοκρατία) και έθεσαν το θεσμικό πλαίσιο για σταθερότητα, αυτοδιοίκηση και συνεργασία.
Ωστόσο, πέρα από τη λήξη του πολέμου, η εφαρμογή της συμφωνίας έχει επιδείξει δυσκολίες: η χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα στη λειτουργικότητα του κράτους, γραφειοκρατία, δυσκολίες στη λήψη ενιαίων αποφάσεων λόγω της πολυεθνικής σύνθεσής της, και οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα όπως ανεργία, μετανάστευση νεότερων.
Μετά τον χαιρετισμό και την εναρκτήρια εισήγηση του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, καθηγητή Ιάκωβου Μιχαηλίδη, θα ακολουθήσουν τρεις θεματικές συνεδρίες με εισηγήσεις ακαδημαϊκών από πανεπιστήμια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου, της Βόρειας Μακεδονίας, του Κοσσυφοπεδίου και της Ελλάδας.
Τα θέματα θα καλύψουν ζητήματα συνταγματικού και διεθνούς δικαίου, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διπλωματικής ιστορίας.
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου – Στρογγυλή Τράπεζα για τη Διεύρυνση της Ε.Ε.Η δεύτερη ημέρα, που είναι κλειστή για το κοινό, θα φιλοξενηθεί στη Νομική Σχολή και θα περιλαμβάνει στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Η τρέχουσα κατάσταση της διαδικασίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Την κεντρική εισήγηση θα κάνει ο Μαργαρίτης Σχοινάς, πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στις εργασίες θα παρέμβουν η Μαρία Τελαλιάν, Διευθύντρια του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ, η Άννα Βεζύρογλου, Αναπληρώτρια Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διεύρυνση και τις Ανατολικές Γειτονικές Χώρες, ο Μιχαήλ Πικραμένος, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και η Αλεξάνδρα Ρεγκάκου, Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση της διεύρυνσης της ΕΕ, επισημαίνεται ότι η ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της Μολδαβίας είναι επί ποδός εδώ και χρόνια και αποτελεί κεντρικό ζήτημα στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει «δέσμες μέτρων» για τη διεύρυνση, οι οποίες αξιολογούν τις χώρες ως προς τη συμμόρφωσή τους με το κεκτημένο της ΕΕ (κανόνες, θεσμικά πρότυπα), τη διαφάνεια, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, και την εδραίωση δημοκρατικών θεσμών.
Ειδικότερα, η Μολδαβία – όπως και άλλες χώρες – αν και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, εμφανίζει ελλιπή συμμόρφωση σε ορισμένες κατευθυντήριες δηλώσεις, π.χ. της ΚΕΠΑ, που αφορούν τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας. Ως βασικές προκλήσεις της χώρας, παραμένουν η περιορισμένη διοικητική ικανότητα, τα υψηλά επίπεδα διαφθοράς και η ανάγκη σταθερών φιλοευρωπαϊκών πολιτικών μεταρρυθμίσεων.
Από την άλλη, σύμφωνα με Έκθεση της ΕΕ, χώρες όπως η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο έχουν επιδείξει σχεδόν πλήρη ευθυγράμμιση σε ορισμένες εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει συζήτηση με τις αντιπροσωπείες των Νομικών Σχολών από τα Δυτικά Βαλκάνια και τη Μολδαβία, με έμφαση στις προσδοκίες τους για την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών τους και στις προκλήσεις της προ-ενταξιακής διαδικασίας.
Η συνάντηση στοχεύει στη διαμόρφωση ενός μόνιμου πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στις Νομικές Σχολές της περιοχής και στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, το οποίο θα λειτουργήσει ως μοχλός επιτάχυνσης της ενταξιακής πορείας των χωρών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου – Διάσκεψη ΚοσμητόρωνΗ τρίτη και τελευταία ημέρα θα είναι αφιερωμένη στη διάσκεψη των Κοσμητόρων των συμμετεχουσών Νομικών Σχολών. Τις εργασίες θα χαιρετίσει ο Πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, παρουσία όλων των πρυτανικών αρχών. Η εισαγωγική ομιλία θα εκφωνηθεί από τον ομότιμο καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου, πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και πρώην Υπουργό Εξωτερικών, Ευάγγελο Βενιζέλο.
Διαβάστε ολόκληρο το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.
