Η Ζωή Σμυρλή εξελέγη νέα προϊσταμένη στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας
Η κυρία Σμυρλή κατά τις εκλογές για την ανάδειξη νέου προϊσταμένου συγκέντρωσε την πλειοψηφία των ψήφων των συναδέλφων της και εξελέγη έναντι της συνυποψηφίας της Βασιλική Κρίνα
Νέα προϊσταμένη στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας εξελέγη η εισαγγελέας εφετών Ζωή Σμυρλή.
Ειδικότερα, η κυρία Σμυρλή κατά τις εκλογές για την ανάδειξη νέου προϊσταμένου συγκέντρωσε την πλειοψηφία των ψήφων των συναδέλφων της και εξελέγη έναντι της συνυποψηφίας της Βασιλική Κρίνα, η οποία δεν εξελέγη.
Να σημειωθεί ότι οι εκλογές διεξήχθηκαν λόγω της προαγωγής στον Άρειο Πάγο (Εισαγγελία Αρείου Πάγου) του μέχρι πρότινος προϊσταμένου Γεωργίου Κατζίδη.
Η θέση του προϊσταμένου στην Εισαγγελία Εφετών είναι νευραλγική λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που κατά καιρούς κρίνονται.
