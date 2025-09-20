Η μάχη του Blue Star Naxos με τα άγρια κύματα - Δείτε βίντεο
Η μάχη του Blue Star Naxos με τα άγρια κύματα - Δείτε βίντεο

Το πλοίο ολοκλήρωσε κανονικά το δρομολόγιό του παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες

Η μάχη του Blue Star Naxos με τα άγρια κύματα - Δείτε βίντεο
«Μάχη» με τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους έδωσε την Παρασκευή (19/9) το Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου, εκτελώντας το δρομολόγιό του. 

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του kykladiki.gr, το πλοίο παλεύει με τεράστια κύματα και δυνατούς ανέμους.

Ωστόσο, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία το δρομολόγιό του προσεγγίζοντας με ασφάλεια τους προορισμούς του.

Δείτε το βίντεο: 



