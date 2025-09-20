Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Η μάχη του Blue Star Naxos με τα άγρια κύματα - Δείτε βίντεο
Το πλοίο ολοκλήρωσε κανονικά το δρομολόγιό του παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες
«Μάχη» με τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους έδωσε την Παρασκευή (19/9) το Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου, εκτελώντας το δρομολόγιό του.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο του kykladiki.gr, το πλοίο παλεύει με τεράστια κύματα και δυνατούς ανέμους.
Ωστόσο, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία το δρομολόγιό του προσεγγίζοντας με ασφάλεια τους προορισμούς του.
