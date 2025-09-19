Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Ολοκληρώθηκε η επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο - Δείτε φωτογραφίες
Επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, διεξήχθη από τις 15 έως και τις 18 Σεπτεμβρίου, στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου Πελάγους.
Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), στις ασκήσεις συμμετείχαν πλοία των διοικήσεων φρεγατών, ταχέων σκαφών, υποβρυχίων, πλοίων επιτήρησης, ναρκοπολέμου, υποβρυχίων καταστροφών, ιπτάμενα μέσα της Αεροπορίας Ναυτικού και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.
Οι εκπαιδεύσεις, προστίθεται στην ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.
