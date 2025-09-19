Υπουργείο Μετανάστευσης: Δεν υπάρχει επ’ αόριστον αναστολή στις απορριπτικές αποφάσεις ασύλου
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης Μετανάστες

Υπουργείο Μετανάστευσης: Δεν υπάρχει επ’ αόριστον αναστολή στις απορριπτικές αποφάσεις ασύλου

Το υπουργείο διαψεύδει δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι αποδεικνύεται ανεφάρμοστο στην πράξη το δόγμα «επιστροφή ή φυλακή» που θεσμοθετήθηκε για τις επιστροφές μεταναστών

Υπουργείο Μετανάστευσης: Δεν υπάρχει επ’ αόριστον αναστολή στις απορριπτικές αποφάσεις ασύλου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Απορρίπτει τους ισχυρισμούς σημερινών δημοσιευμάτων σχετικά με επ' αόριστον αναστολή έκδοσης απορριπτικών αποφάσεων από πλευράς Υπηρεσίας Ασύλου, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ξεκαθαρίζοντας ότι «πρόκειται περί προσωρινής αναστολής της ηλεκτρονικής ανάρτησης των αποφάσεων και σε καμία περίπτωση περί αναστολής εξέτασης των υποθέσεων ασύλου».

Στα δημοσιεύματα αναφερόταν ότι  το δόγμα «επιστροφή ή φυλακή» για τους μετανάστες αποδεικνύεται ανεφάρμοστο επειδή οι  υποδομές για να τεθούν σε κράτηση χιλιάδες άνθρωποι που δεν δικαιούνται άσυλο δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα το εγχείρημα να οδηγείται σε αδιέξοδο.

Το υπουργείο σε απάντησή του αναφέρει ακόμα ότι η παραπάνω αναστολή έγκειται στην ανάγκη προσαρμογής των ψηφιακών υποδειγμάτων (templates) της Υπηρεσίας στα νέα δεδομένα που ορίζει ο νόμος που ψηφίσθηκε πρόσφατα, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις της Υπηρεσίας είναι σε ψηφιακή μορφή και το λεκτικό των κειμένων δεν επιδέχεται χειρόγραφης παρέμβασης.

Το υπουργείο τονίζει ακόμα στην απάντηση ότι «η σύνδεση της αναστολής με τη δήθεν αδυναμία κράτησης είναι απολύτως ανακριβής καθώς όσοι λάβουν απορριπτική απόφαση έχουν δικαίωμα προσφυγής και συνεπώς μέχρι να απορριφθεί και η προσφυγή τους δεν έχουν παραβιάσει τις διατάξεις του νόμου. Αντιθέτως, η αναστολή συνδέεται με την πλήρη εφαρμογή στις νέες προθεσμίες για να μην τίθεται θέμα ακυρότητας».

Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η ανάρτηση των αποφάσεων ασύλου πρώτου βαθμού θα ξεκινήσει από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Τέλος, το υπουργείο υπογραμμίζει στην απάντησή του ότι «η εφαρμογή του νέου νόμου αποδεικνύεται στην πράξη από τις πρόσφατες καταδικαστικές αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων και την επιβολή ποινών φυλάκισης για παράνομη παραμονή στη χώρα απορριφθέντων αιτούντων άσυλο. Μάλιστα ήδη καταδικασθέντες αιτούνται την οικειοθελή αποχώρηση τους αντί την εκτέλεση της ποινής».

Σχετικό του tweet έκανε και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης

Daily Mail: Στη δικαιοσύνη η οικογένεια Λεμού για τον θάνατο της κόρης τους Μαρίσσας - Καταγγέλλουν αμέλεια των γιατρών στο Λονδίνο

Βίντεο: Διασκέδασε σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαρμάρι ο Σενγκούν - Ο Έλληνας ιδιοκτήτης του έσπασε πιάτο στο κεφάλι



3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης