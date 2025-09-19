Άνδρας θετικός στη φυματίωση στην Καστοριά, ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα διαχείρισης της νόσου
Άνδρας θετικός στη φυματίωση στην Καστοριά, ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα διαχείρισης της νόσου
Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων - Οι υγειονομικές αρχές έκαναν ιχνηλάτηση των επαφών του
Στην Καστοριά εντοπίστηκε περιστατικό φυματίωσης, καθώς άνδρας βρέθηκε θετικός στον ιό έπειτα από εργαστηριακό έλεγχο. Ο ασθενής νοσηλεύεται και η υγεία του παρακολουθείται στενά, ωστόσο, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αφού ανταποκρίνεται καλά στην αντιβιοτική αγωγή που έχει ξεκινήσει.
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ασθενής μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για πιο εξειδικευμένη φροντίδα. Οι θεράποντες γιατροί εκφράζουν αισιοδοξία για την πορεία του, σημειώνοντας ότι η καλή ανταπόκρισή του στη θεραπεία δεν καθιστά απαραίτητη την καραντίνα, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρωτόκολλα διαχείρισης της νόσου.
Αμέσως μετά τη διάγνωση, οι υγειονομικές αρχές ξεκίνησαν ιχνηλάτηση των επαφών του. Έγιναν εξετάσεις σε μέλη της οικογένειάς του, αλλά και σε συναδέλφους από το εργασιακό του περιβάλλον.
Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, καθώς δεν βρέθηκε άλλο θετικό κρούσμα. Η αρνητικοποίηση όλων των δειγμάτων απομακρύνει προς το παρόν τον κίνδυνο ευρύτερης διασποράς.
Οι αρχές πάντως παραμένουν σε ετοιμότητα, ενώ η έγκαιρη παρέμβαση φαίνεται να περιόρισε το ζήτημα σε μεμονωμένο περιστατικό.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, Λάζαρος Παπαδόπουλος, διευκρίνισε ότι ο ασθενής λαμβάνει την ενδεδειγμένη αντιβιοτική αγωγή και συνεπώς δεν θεωρείται πλέον μεταδοτικός.
Για τις στενές του επαφές, εξήγησε ότι οι εξετάσεις Mantoux έδειξαν πως κάποιοι είχαν εκτεθεί στον ιό, χωρίς ωστόσο να νοσούν ενεργά.
Τέλος, υπογράμμισε ότι επειδή πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, δεν είναι εφικτό να γίνει επιδημιολογική μελέτη για να εντοπιστεί με ακρίβεια η πηγή της μόλυνσης.
Μεταδίδεται από το ένα άτομο στο άλλο με την εισπνοή σταγονιδίων που περιέχουν μυκοβακτηρίδια. Τα άτομα με πνευμονική φυματίωση αποβάλλουν πολύ μικρά τέτοια σταγονίδια με τον βήχα, το φτάρνισμα και τη δυνατή ομιλία. Τα άτομα αυτά μεταδίδουν συνήθως τη νόσο στους ανθρώπους που είναι σε στ ε νή επαφή μαζί τους αρκετές ώρες κάθε μέρα, όπως η στενή οικογένειά τους ή συγκάτοικοι στο ίδιο σπίτι. Η φυματίωση δε μεταδίδεται μέσω της κοινής χρήσης αντικειμένων, όπως με τα ρούχα, τα σεντόνια, τα κοινά πιάτα και μαχαιροπίρουνα, τα ποτήρια και τις τουαλέτες.
Τι είναι η φυματίωση

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η φυματίωση είναι λοιμώδες νόσημα που προκαλείται από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης και σπανιότερα από άλλους τύπους μυκοβακτηριδίων. Το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης σ υνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες, αλλά μπορεί να προσβάλει και οποιοδήποτε όργανο του σώματος.
Μεταδίδεται από το ένα άτομο στο άλλο με την εισπνοή σταγονιδίων που περιέχουν μυκοβακτηρίδια. Τα άτομα με πνευμονική φυματίωση αποβάλλουν πολύ μικρά τέτοια σταγονίδια με τον βήχα, το φτάρνισμα και τη δυνατή ομιλία. Τα άτομα αυτά μεταδίδουν συνήθως τη νόσο στους ανθρώπους που είναι σε στ ε νή επαφή μαζί τους αρκετές ώρες κάθε μέρα, όπως η στενή οικογένειά τους ή συγκάτοικοι στο ίδιο σπίτι. Η φυματίωση δε μεταδίδεται μέσω της κοινής χρήσης αντικειμένων, όπως με τα ρούχα, τα σεντόνια, τα κοινά πιάτα και μαχαιροπίρουνα, τα ποτήρια και τις τουαλέτες.
Τι σημαίνει η μόλυνση από μυκοβακτηρίδιο;

Οι περισσότεροι άνθρωποι που εισπνέουν τα μυκοβακτηρίδια μολύνονται, αλλά ο οργανισμός έχει την ικανότητα να αμυνθεί και να σταματήσει την ανάπτυξή τους. Με αυτό τον τρόπο τα μυκοβακτηρίδια γίνονται ανενεργά, αλλά παραμένουν στον οργανισμό και μπορεί να γίνουν ενεργά αργότερα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί δεν αναπτύσσουν ποτέ φυματίωση (ενεργό νόσο) και δεν μεταδίδουν τη νόσο σε άλλους. Επομένως, δεν έχουν συμπτώματα, συνήθως όμως έχουν θετική δερμοαντίδραση Mantoux. Τα άτομα αυτά λέμε ότι έχουν «λανθάνουσα φυματική λοίμωξη». Από αυτούς, ένα ποσοστό 5-10%, και, ιδιαίτερα αυτοί που το αμυντικό τους σύστημα είναι εξασθενημένο, μπορεί να αναπτύξουν ενεργό φυματίωση κάποια στιγμή στο μέλλον.
Τι σημαίνει ότι έχω φυματίωση;

Τα μυκοβακτηρίδια της φυματίωσης πολλαπλασιάζονται μέσα στον οργανισμό και προκαλούν νόσο, αν το αμυντικό σύστημα δεν μπορεί να σταματήσει την ανάπτυξή τους. Μερικοί άνθρωποι αρρωσταίνουν σχεδόν αμέσως μετά την μόλυνση, άλλοι όμως μπορεί να αρρωστήσουν πολλά χρόνια αργότερα, όταν για κάποιο λόγο εξασθενήσει το αμυντικό τους σύστημα. Περισσότερο ευαίσθητα είναι τα μικρά παιδιά (βρέφη και νήπια) και οι ηλικιωμένοι, καθώς επίσης άτομα με διαβήτη, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, λευχαιμία ή λεμφώματα, άτομα με εθισμό στο αλκοόλ ή σε τοξικές ουσίες, άτομα που παίρνουν κορτικοστεροειδή ή ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, που είναι φορείς του ΗIV (του ιού που προκαλεί το AIDS), καθώς και άτομα με σοβαρό υποσιτισμό.
