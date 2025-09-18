Φωτιά κοντά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στα Χανιά - Ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χώρο κοντά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης απορριμμάτων στο Ακρωτήρι Χανίων που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (18/9).
Η φωτιά βρίσκεται σε οριοθετημένο χώρο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ).
Στο σημείο έχουν σπεύσει 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα
, αλλά και χωματουργικά μηχανήματα από ΟΤΑ.
Δεν απειλείται το ίδιο το εργοστάσιο γιατί οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των απορριμμάτων βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση.
Η πυρκαγιά καίει σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και αναθυμιάσεις από τον όγκο των απορριμμάτων
.
Ο καπνός είναι ορατός από πολλά σημεία της πόλης των Χανίων.
Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε κατοικημένη περιοχή.
Φωτογραφίες: creta24.gr, zarpanews.gr