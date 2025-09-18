Φωτιά κοντά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στα Χανιά - Ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcw3kl7brmhl)

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χώρο κοντά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης απορριμμάτων στο Ακρωτήρι Χανίων που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (18/9).Η φωτιά βρίσκεται σε οριοθετημένο χώρο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ).Στο σημείο έχουν σπεύσει, αλλά και χωματουργικά μηχανήματα από ΟΤΑ.Δεν απειλείται το ίδιο το εργοστάσιο γιατί οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των απορριμμάτων βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση.Η πυρκαγιά καίει σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, όπου υπάρχουνΟ καπνός είναι ορατός από πολλά σημεία της πόλης των Χανίων.Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε κατοικημένη περιοχή.Φωτογραφίες: creta24.gr, zarpanews.gr