Φωτιά κοντά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στα Χανιά - Ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή

Δεν κινδυνεύουν οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου ή κατοικημένες περιοχές

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χώρο κοντά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης απορριμμάτων στο Ακρωτήρι Χανίων που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (18/9).

Η φωτιά βρίσκεται σε οριοθετημένο χώρο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ).

Στο σημείο έχουν σπεύσει 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα, αλλά και χωματουργικά μηχανήματα από ΟΤΑ.

Δεν απειλείται το ίδιο το εργοστάσιο γιατί οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των απορριμμάτων βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση.

Η πυρκαγιά καίει σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και αναθυμιάσεις από τον όγκο των απορριμμάτων.

Ο καπνός είναι ορατός από πολλά σημεία της πόλης των Χανίων.

Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε κατοικημένη περιοχή.

Φωτογραφίες: creta24.gr, zarpanews.gr


