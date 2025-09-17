Ζερεφός: Θα ξεπεράσει τα $130 τρισ. το κόστος της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής στο τέλος του αιώνα

"Συνοψίζοντας, οι αλλαγές του κλίματος σχετίζονται με καύσωνες, με αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων και με τη λειψυδρία" συνέχισε ο κ. Ζερεφός και πρόσθεσε: "Ο Daniel ήταν ένα καμπανάκι, γιατί το φαινόμενο προέκυψε από σπάνια σύμπτωση και αλληλεπίδραση αέριων μαζών και φοβόμαστε μήπως επαναληφθεί μέσα στα προσεχή χρόνια. Το κόστος ενός τέτοιου φαινομένου φτάνει τα 3 έως 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πιο φθηνό να προλαμβάνουμε και να προετοιμαζόμαστε, όπως έλεγε ο Ιπποκράτης".Ο κ. Ζερεφός στην ομιλία του έκανε εκτενή αναφορά στην ίδρυση του ΑΠΘ και της Σχολής Θετικών Επιστημών το 1926, με δύο έδρες αρχικώς, Μετεωρολογίας και Αστρονομίας, φορείς των επιστημονικών απόψεων που υπήρχαν εκείνη την εποχή, λόγω των διεθνών επιδράσεων, οι οποίες τα τελευταία πενήντα χρόνια έχουν πλέον αλλάξει σημαντικά σε κάποιους τομείς. Όπως είπε, από τη μελέτη των ανώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας, την ιονόσφαιρα, οι μετρήσεις έχουν πλέον μετατοπιστεί και στα κατώτερα στρώματα, ενώ "έχει πλέον απαντηθεί και αποδειχθεί η επιβάρυνση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο κλίμα, κατά περίπου 30-40%". Θυμήθηκε ότι όταν ο ίδιος ανέλαβε καθήκοντα, ως Καθηγητής της Σχολής το 1979, ερχόμενος από τις ΗΠΑ από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, αποδεχόμενος πρόταση του Καθηγητού Γεωργίου Λειβαδά, ξεκίνησε, μαζί με δύο-τρεις φοιτητές, να μελετά τη Φυσική της Ατμόσφαιρας και άλλα χημικά φαινόμενα και διεργασίες στην ατμόσφαιρα, έχοντας στη διάθεσή του "μία οζοντοβολίδα, με την οποία γινόταν μετρήσεις του στρώματος του όζοντος στη Μίκρα Θεσσαλονίκης και μία πολύ μικρή χρηματοδότηση περί τις διακόσιες χιλιάδες δραχμές"."Δημιουργήσαμε ερευνητικές ομάδες οι οποίες συμμετείχαν μαζί μας στα μεγαλύτερα παγκόσμια και ευρωπαϊκά προγράμματα, τόσο στο Βόρειο όσο και στο Νότιο Πόλο, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη μας. Αυτά αποσκοπούσαν στη χαρτογράφηση της περιόδου της ηλιακής ακτινοβολίας, από την οποία μας προστατεύει το στρώμα του όζοντος", είπε ο κ. Ζερεφός και συνέχισε:"Έτσι λοιπόν έγιναν πολλές εκστρατείες και δημιουργήθηκαν δίκτυα με ομφαλό το Εργαστήριο Φυσικής Ατμόσφαιρας του ΑΠΘ. Πήραμε πολλές διακρίσεις, πολλά ερευνητικά προγράμματα, πολλά βραβεία και εξελίξεις. Το Εργαστήριο Φυσικής Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έγινε ένα φυτώριο νέων επιστημόνων. Όλοι αυτοί καθοδηγούνταν, όχι μόνο από τα φοιτητικά θρανία του Φυσικού Τμήματος, αλλά και από το Μεταπτυχιακό Φυσικής Ατμόσφαιρας και Φυσικής του Περιβάλλοντος, το οποίο ήταν και το πρώτο που ιδρύθηκε στη χώρα μας. Φτιάξαμε το πρώτο πρόγραμμα για κατακόρυφες μετρήσεις της ατμόσφαιρας με ελληνικά χέρια. Μας βοήθησαν οι τότε καταστάσεις, το πρόγραμμα STRIKE και ένα σωρό άλλα.Αυτό ήταν, τότε, ένα μεγάλο πρόγραμμα, αλλά τώρα, για τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται μικρό, γύρω στο ένα εκατομμύριο ευρώ. Τώρα τα προγράμματα είναι κάποιων εκατομμυρίων, έως και πολλών εκατομμυρίων και αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη. Όπως το πρόγραμμα Copernicus, το οποίο ξεκίνησε σαν ένα διστακτικό πρόγραμμα με δύο-τρεις συντονιστές. Σήμερα το πρόγραμμα αυτό διαχειρίζεται ογδόντα δισ. ευρώ ανά τριετία.... Με σταθμό που είχαμε στην Αρκτική, με την ελληνική σημαία, στο Ρέικιαβικ, επισημάναμε τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η τρύπα του όζοντος και στον Αρκτικό Κύκλο. Αποκαλύψαμε ότι η τρύπα του όζοντος δεν ήταν μόνο τρύπα στην Ανταρκτική, αλλά μπορούσε να δημιουργηθεί υπό κατάλληλες συνθήκες και στην Αρκτική.Ο σταθμός αυτός λειτούργησε περίπου για 10 χρόνια. Μεταξύ Θεσσαλονίκης και Κρήτης σαρώσαμε όλη την ατμόσφαιρα, κάναμε αξονική τομογραφία του Αιγαίου. Μελετήσαμε την περιοδική ηλιακή ακτινοβολία αλλά και τη σύσταση της ατμόσφαιρας και τις αλλαγές της. Έχουμε μελετήσει πολλά φαινόμενα, όπως τα αποτελέσματα των εκλείψεων του Ήλιου στο περιβάλλον και στα οικοσυστήματα. Έχουμε μελετήσει τις αλλαγές του κλίματος και έχουμε φτάσει να προβλέπουμε τον καιρό με μεγαλύτερη ακρίβεια από αυτή που είχαμε παλαιότερα, αλλά και να προβλέπουμε τις επερχόμενες αλλαγές στο κλίμα".Ο κ. Ζερεφός ευχαρίστησε τον πρύτανη και τους συναδέλφους του για τη διάκριση και ιδιαιτέρως τη σύζυγό του για την υποστήριξη της στη διαδρομή του, καθώς φέτος συμπληρώνονται "τα πενήντα χρόνια γάμου" τους.Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, επίσης, ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κούβελας, η αντιδήμαρχος Παιδικής Μέριμνας, Οικογένειας και Κοινωνίας των Πολιτών του δήμου Θεσσαλονίκης Θεοδώρα Λειψηστινού, πανεπιστημιακοί και φοιτητές.Στο τέλος της εκδήλωσης κλήθηκαν για αναμνηστική φωτογραφία με τον τιμώμενο καθηγητή, τα μέλη του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, δημιουργός και επικεφαλής του οποίου υπήρξε ο Χρήστος Ζερεφός.Ο πρύτανης του ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιάδης στη διάρκεια της εκδήλωσης τόνισε τη συμβολή της Σχολής Θετικών Επιστημών ως θεμέλιο ακαδημαϊκής αριστείας και ερευνητικής πρωτοπορίας. Επεσήμανε στη διαρκή αποστολή του ΑΠΘ να προάγει ελεύθερη σκέψη και δημιουργικότητα, επισημαίνοντας τις σύγχρονες προκλήσεις όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κλιματική κρίση. Αναφέρθηκε εκτεταμένα στην ακαδημαϊκή και κοινωνική συνεισφορά του καθηγητή Χρήστου Ζερεφού, επισημαίνοντας τη στενή σχέση του με τη Σχολή, ως πρώην και επίτιμος καθηγητής.«Ο κ. Ζερεφός, ο οποίος ξεκίνησε από το Κάιρο της Αιγύπτου για να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και στο πανεπιστήμιό μας, έχει βαθιές ρίζες στη Σχολή Θετικών Επιστημών, τόσο ως διατελέσας όσο και ως επίτιμος καθηγητής. Γι' αυτό και η παρουσία του μαζί μας απέκτησε ακόμη πιο προσωπικό και συμβολικό χαρακτήρα» είπε ο κ. Αναστασιάδης και, απευθυνόμενος στον τιμώμενο, πρόσθεσε: «Διότι, ακόμη κι αν κάνατε ολόκληρη τη γη "πατρίδα" σας στο διάβα του χρόνου κ. Καθηγητά, πιστεύουμε πως το Αριστοτέλειο κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας».Ο κ. Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μέσα στον νέο αιώνα, θα συνεχίσει να είναι κέντρο γνώσης και δημιουργίας, με τη Σχολή Θετικών Επιστημών ως «στοιχειώδες σωματίδιο» του, στην πρώτη γραμμή της ακαδημαϊκής προσφοράς και της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας του."Ο Χρήστος Ζερεφός ήθελε την πανεπιστημιακή γνώση να την παντρέψει με τις ανάγκες της κοινωνίας" ανέφερε σε ένα σύντομο χαιρετισμό, με εκδήλωση συγκίνηση, ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρώην υπουργός Σωτήρης Κούβελας."Δε νομίζω το 1954, που ήρθα εγώ στο πανεπιστήμιο ως υποψήφιος της Χημείας, να υπήρχε κάποιος από τους παρόντες, ως φοιτητής τότε. Δε νομίζω, επίσης, να είχε κανένας την τρέλα, που είχα εγώ, να σπουδάσει 14 χρόνια στο πανεπιστήμιο αυτό, 1 χρόνο στη Χημεία, 6 χρόνια στο Πολυτεχνείο, 4 χρόνια Νομική, τρία χρόνια μεταπτυχιακά στη Νομική" είπε ο Σωτήρης Κούβελας και συνέχισε:"Είχα το προνόμιο να γνωρίσω το ζεύγος Ζερεφού, πριν από όλους σας, όταν το 1980 βρέθηκα, στην Αμερική με τη σύζυγό μου, σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής μεταξύ των δύο υπουργείων Εξωτερικών ...Εγώ ζήτησα τότε να μάθω για την αντιμετώπιση των σεισμών - είχαμε το ταρακούνημα του σεισμού εδώ - για την επέκταση των πόλεων και για την τοπική αυτοδιοίκηση, θέματα που μας ενδιέφεραν".Ο κ. Κούβελας ανέφερε ότι δύο φορές χρειάστηκε τον καθηγητή Χρήστο Ζερεφό και την ομάδα του. Την πρώτη φορά ως δήμαρχος Θεσσαλονίκης και τη δεύτερη ως υπουργός Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος κατά τη δεκαετία του 1980. Την πρώτη φορά, ήταν για την παρακολούθηση του νέφους στη Θεσσαλονίκη, όπου ο καθηγητής ανταποκρίθηκε με τη δημιουργία πέντε σταθμών παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την εξαγωγή συμπερασμάτων και συστάσεων για μέτρα κατά του νέφους. Τη δεύτερη φορά, ο καθηγητής και η ομάδα του μελέτησαν το νέφος της Αθήνας, όπου είχε εφαρμοστεί ο δακτύλιος για τα αυτοκίνητα και έκαναν τις απαραίτητες επισημάνσεις, όπως περιορισμός της χρήσης μαζούτ και άλλα μέτρα που έφεραν αποτέλεσμα."Κι έκτοτε πια η φιλία μας, η σχέση μας, ήταν συνεχής. Εγώ έφυγα μέσα σε ογδόντα μέρες από το υπουργείο, ο Χρήστος έμεινε λίγο ακόμη για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και αφού το ολοκλήρωσε δεν κάθισε περισσότερο, γιατί είπε: «Εγώ έκανα ό,τι έκανα, υποβάλλω την παραίτησή μου στον πρωθυπουργό». Και ο πρωθυπουργός εξεπλάγην, επειδή παραιτείται κάποιος που είχε ένα τέτοιο αξίωμα. Και ο Χρήστος επέστρεψε στο πανεπιστήμιο. Χάρηκα και παρακολουθούσα όλη την πορεία, την εξέλιξη του. Αλλά η χαρά μου κορυφώθηκε όταν έμαθα ότι έγινε Γενικός Γραμματέας στην Ακαδημία Αθηνών. Και σκέφτηκα ότι ο Ζερεφός, όλα αυτά τα χρόνια, και ως καθηγητής και ως μέλος και υπεύθυνος της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, που συνεργάστηκε με εκείνη την ομάδα η οποία έλαβε το βραβείο Νόμπελ και το μοιράστηκε με τον Al Gore, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, για την κλιματική αλλαγή, για την ενασχόληση του με την αντιμετώπιση της τρύπας του όζοντος, είχε αποδείξει ότι δεν είναι ένας καθηγητής, κλεισμένος μέσα στο καβούκι του. Ήταν εκείνος ο οποίος ήθελε την πανεπιστημιακή γνώση να την παντρέψει με τις ανάγκες της κοινωνίας. Και έτσι συνεχίζει. Και έτσι πιστεύω ότι θα προχωρήσει και στην Ακαδημία Αθηνών".Ο κ. Κούβελας μετέφερε, μάλιστα, ένα προσωπικό περιστατικό από την πολυετή γνωριμία τους με τον κ. Ζερεφό. Ερχόμενη, η οικογένεια Ζερεφού στην Ελλάδα, από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όταν ο Νάσερ δήμευσε ελληνικές περιουσίες, έφερε μαζί της και ένα πιάνο, που λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας αναγκάστηκε να το πουλήσει. Μετά από χρόνια ο κ. Ζερεφός το βρήκε τυχαία στην κατοχή μας άλλης οικογένειας που ήθελε να το πουλήσει, το αγόρασε και έκτοτε συνεχίζει να παίζει και πάλι εξαιρετικά πιάνο "με το ίδιο σφρίγος και νεανικότητα που τον χαρακτήριζε πάντοτε".Ο Χρήστος Ζερεφός είναι Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών και Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή. Διακεκριμένος ακαδημαϊκός και επιστήμονας στον τομέα της κλιματολογίας και της φυσικής της ατμόσφαιρας, έχει στο ενεργητικό του μια λαμπρή ακαδημαϊκή και ερευνητική πορεία.Έχει διδάξει σε κορυφαία πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών ερευνητικών πρωτοβουλιών και είναι μέλος πολλών Ακαδημιών και επιστημονικών ιδρυμάτων. Παράλληλα, διατελεί Συντονιστής της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος.Το έργο του έχει αναγνωριστεί διεθνώς με κορυφαίες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής, το Παράσημο του Ακαδημαϊκού Φοίνικα από τη Γαλλική Κυβέρνηση και το Παγκόσμιο Βραβείο Όζοντος από το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ, ενώ έχει λάβει και άλλα σημαντικά βραβεία για τη συμβολή του στην κατανόηση των μηχανισμών του όζοντος και της κλιματικής αλλαγής.Η συνεισφορά του στις θετικές επιστήμες είναι πολυδιάστατη: έχει ιδρύσει οκτώ ελληνικά και διεθνή επιστημονικά και εκπαιδευτικά κέντρα, έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 250 επιστημονικές εργασίες και έχει επιβλέψει μεγάλο αριθμό διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών.