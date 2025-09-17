Γλυφάδα: 43χρονος κατήγγειλε ότι η οικιακή βοηθός του έριξε υπνωτικό στο κρασί και του πήρε τρία κινητά και 300 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Γλυφάδα Οικιακή βοηθός Καταγγελία Υπνωτικό

Γλυφάδα: 43χρονος κατήγγειλε ότι η οικιακή βοηθός του έριξε υπνωτικό στο κρασί και του πήρε τρία κινητά και 300 ευρώ

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 43χρονος προσέλαβε μέσω Faceook την αλλοδαπή οικιακή βοηθό

Γλυφάδα: 43χρονος κατήγγειλε ότι η οικιακή βοηθός του έριξε υπνωτικό στο κρασί και του πήρε τρία κινητά και 300 ευρώ
Θύμα κλοπής από αλλοδαπή οικιακή βοηθό που είχε προσλάβει μέσω Facebook, κατήγγειλε ότι έπεσε ένας άνδρας 43χρονος στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, η οικιακή βοηθός αρχικά έριξε υπνωτική ουσία στο κρασί του 43χρονου.

Κατά την ίδια καταγγελία, η γυναίκα που αναζητείται αφαίρεσε τρία κινητά τηλέφωνα και το ποσό των 300 ευρώ από τον 43χρονο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας στο οποίο του έγινε εισαγωγή.

