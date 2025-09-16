Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Κορυδαλλός: Άγρια επίθεση με θύμα 26χρονη - Ληστής τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και της πήρε το πορτοφόλι
Κορυδαλλός: Άγρια επίθεση με θύμα 26χρονη - Ληστής τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και της πήρε το πορτοφόλι
Το περιστατικό συνέβη στις 6.20 τη στιγμή που η γυναίκα βρισκόταν κοντά σε στάση στη συμβολή των οδών Ξενοφώντος και Σουρή - Κλεμμένη η μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησε ο ληστής
Άγρια επίθεση από έναν άνδρα που θέλησε να τη ληστέψει δέχθηκε το πρωί μία 26χρονη γυναίκα στον Κορυδαλλό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στις 6.20 τη στιγμή που η γυναίκα βρισκόταν κοντά σε στάση στη συμβολή των οδών Ξενοφώντος και Σουρή. Τότε ένας άγνωστος που επέβαινε σε μία μηχανή και φορούσε κράνος, την προσέγγισε και προσπάθησε να τη ληστέψει.
Συγκεκριμένα προσπάθησε να της αποσπάσει με βίαιο τρόπο την τσάντα της με αποτέλεσμα η 26χρονη να αντισταθεί και εκείνος να τη γρονθοκοπήσει στο πρόσωπο. Παρόλα αυτά η κοπέλα δεν το έβαλε κάτω, συνέχισε να αντιστέκεται και κατάφερε να τον ρίξει από τη μηχανή.
Ο άνδρας έπεσε στο έδαφος, άρπαξε με γρήγορες κινήσεις το πορτοφόλι της γυναίκας και διέφυγε πεζός. Η μοτοσικλέτα έμεινε στο σημείο και όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. είχε κλαπεί το προηγούμενο διάστημα.
Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στις 6.20 τη στιγμή που η γυναίκα βρισκόταν κοντά σε στάση στη συμβολή των οδών Ξενοφώντος και Σουρή. Τότε ένας άγνωστος που επέβαινε σε μία μηχανή και φορούσε κράνος, την προσέγγισε και προσπάθησε να τη ληστέψει.
Συγκεκριμένα προσπάθησε να της αποσπάσει με βίαιο τρόπο την τσάντα της με αποτέλεσμα η 26χρονη να αντισταθεί και εκείνος να τη γρονθοκοπήσει στο πρόσωπο. Παρόλα αυτά η κοπέλα δεν το έβαλε κάτω, συνέχισε να αντιστέκεται και κατάφερε να τον ρίξει από τη μηχανή.
Ο άνδρας έπεσε στο έδαφος, άρπαξε με γρήγορες κινήσεις το πορτοφόλι της γυναίκας και διέφυγε πεζός. Η μοτοσικλέτα έμεινε στο σημείο και όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. είχε κλαπεί το προηγούμενο διάστημα.
Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ειδήσεις σήμερα:
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Βίντεο: Λουόμενοι σπρώχνουν βάρκα με μετανάστες που φτάνουν στη Γαύδο - Δείτε παραλία του νησιού γεμάτη βάρκες
Στο «στόχαστρο» των ΗΠΑ το λιμάνι του Πειραιά - Το σχέδιο για να περιορίσουν την κινεζική παρουσία
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Βίντεο: Λουόμενοι σπρώχνουν βάρκα με μετανάστες που φτάνουν στη Γαύδο - Δείτε παραλία του νησιού γεμάτη βάρκες
Στο «στόχαστρο» των ΗΠΑ το λιμάνι του Πειραιά - Το σχέδιο για να περιορίσουν την κινεζική παρουσία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα