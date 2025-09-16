Κορυδαλλός: Άγρια επίθεση με θύμα 26χρονη - Ληστής τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και της πήρε το πορτοφόλι
ΕΛΛΑΔΑ
Κορυδαλλός Ληστής Γυναίκα Επίθεση

Κορυδαλλός: Άγρια επίθεση με θύμα 26χρονη - Ληστής τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και της πήρε το πορτοφόλι

Το περιστατικό συνέβη στις 6.20 τη στιγμή που η γυναίκα βρισκόταν κοντά σε στάση στη συμβολή των οδών Ξενοφώντος και Σουρή - Κλεμμένη η μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησε ο ληστής

Κορυδαλλός: Άγρια επίθεση με θύμα 26χρονη - Ληστής τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και της πήρε το πορτοφόλι
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Άγρια επίθεση από έναν άνδρα που θέλησε να τη ληστέψει δέχθηκε το πρωί μία 26χρονη γυναίκα στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στις 6.20 τη στιγμή που η γυναίκα βρισκόταν κοντά σε στάση στη συμβολή των οδών Ξενοφώντος και Σουρή. Τότε ένας άγνωστος που επέβαινε σε μία μηχανή και φορούσε κράνος, την προσέγγισε και προσπάθησε να τη ληστέψει.

Συγκεκριμένα προσπάθησε να της αποσπάσει με βίαιο τρόπο την τσάντα της με αποτέλεσμα η 26χρονη να αντισταθεί και εκείνος να τη γρονθοκοπήσει στο πρόσωπο. Παρόλα αυτά η κοπέλα δεν το έβαλε κάτω, συνέχισε να αντιστέκεται και κατάφερε να τον ρίξει από τη μηχανή.

Ο άνδρας έπεσε στο έδαφος, άρπαξε με γρήγορες κινήσεις το πορτοφόλι της γυναίκας και διέφυγε πεζός. Η μοτοσικλέτα έμεινε στο σημείο και όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. είχε κλαπεί το προηγούμενο διάστημα.

Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκεται σε εξέλιξη.

