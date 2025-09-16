Πεζός παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη Μεσογείων - Σοβαρά τραυματίας
ΕΛΛΑΔΑ
Μεσογείων Παράσυρση Μοτοσικλέτα

Πεζός παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη Μεσογείων - Σοβαρά τραυματίας

Στο ύψος της ΕΡΤ συνέβη το τροχαίο

Πεζός παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη Μεσογείων - Σοβαρά τραυματίας
Σοβαρά τραυματίας πεζός επί της Λεωφόρου Μεσογείων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες στο ύψος της ΕΡΤ μια μοτοσικλέτα παρέσυρε ένα πεζό και τον τραυμάτισε σοβαρά.


