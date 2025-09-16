Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Πεζός παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη Μεσογείων - Σοβαρά τραυματίας
Στο ύψος της ΕΡΤ συνέβη το τροχαίο
Σοβαρά τραυματίας πεζός επί της Λεωφόρου Μεσογείων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες στο ύψος της ΕΡΤ μια μοτοσικλέτα παρέσυρε ένα πεζό και τον τραυμάτισε σοβαρά.
