Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Λάρισα: 13χρονος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία ανηλίκων με τεχνητή νοημοσύνη - Θύμα του ένας 11χρονος
Λάρισα: 13χρονος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία ανηλίκων με τεχνητή νοημοσύνη - Θύμα του ένας 11χρονος
Οι γονείς του 11χρονου κατήγγειλαν ότι το βίντεο διακινήθηκε σε κλειστή ομάδα στο Snapchat - «Δεν το έφτιαξε ο ίδιος, του το έστειλαν στο Instagram» λέει στο prototohema.gr η δικηγόρος του ανήλικου συλληφθέντα
Στη σύλληψη ενός μαθητή ηλικίας 13 ετών από περιοχή της Αγιάς προχώρησαν αστυνομικοί στη Λάρισα για πορνογραφία ανηλίκων μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο ανήλικος που συνελήφθη την Κυριακή, φέρεται να δημιούργησε παιδικό πορνογραφικό υλικό με τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιώντας την φωτογραφία ενός 11χρονου.
Κατά την ίδια πηγή στο επίμαχο υλικό φαίνεται ένα γυμνό παιδικό σώμα με την φωτογραφία του μικρού μαθητή σε άσεμνη σκηνή.
Όπως καταγγέλθηκε από τους γονείς του 11χρονου θύματος στην αστυνομία το βράδυ της Κυριακής, το παραποιημένο βίντεο διανεμήθηκε από τον 13χρονο μέσω Snapchat σε κλειστή ομάδα.
Ο 13χρονος, ο οποίος είναι μαθητής της Α’ Γυμνασίου, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιων της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, καθώς χθες Δευτέρα ζήτησε και πήρε προθεσμία.
H δικηγόρος του 13χρονου υποστήριξε μιλώντας στο protothema.gr ότι ο ανήλικος, που είναι αλβανικής καταγωγής, δεν δημιούργησε αυτό το βίντεο αλλά το δέχθηκε μέσω Instagram και στη συνέχεια το προώθησε στην κλειστή διαδικτυακή ομάδα. Σύμφωνα με την ίδια ήταν ένας συνομήλικος και συγγενής του 11χρονου που ενημέρωσε την οικογένειά του και τον ίδιο.
Σημειώνεται ότι η οικογένεια του 11χρονου ζήτησε τη δίωξη του 13χρονου για πορνογραφία ανηλίκων, συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο ανήλικος που συνελήφθη την Κυριακή, φέρεται να δημιούργησε παιδικό πορνογραφικό υλικό με τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιώντας την φωτογραφία ενός 11χρονου.
Κατά την ίδια πηγή στο επίμαχο υλικό φαίνεται ένα γυμνό παιδικό σώμα με την φωτογραφία του μικρού μαθητή σε άσεμνη σκηνή.
Όπως καταγγέλθηκε από τους γονείς του 11χρονου θύματος στην αστυνομία το βράδυ της Κυριακής, το παραποιημένο βίντεο διανεμήθηκε από τον 13χρονο μέσω Snapchat σε κλειστή ομάδα.
Ο 13χρονος, ο οποίος είναι μαθητής της Α’ Γυμνασίου, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιων της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, καθώς χθες Δευτέρα ζήτησε και πήρε προθεσμία.
H δικηγόρος του 13χρονου υποστήριξε μιλώντας στο protothema.gr ότι ο ανήλικος, που είναι αλβανικής καταγωγής, δεν δημιούργησε αυτό το βίντεο αλλά το δέχθηκε μέσω Instagram και στη συνέχεια το προώθησε στην κλειστή διαδικτυακή ομάδα. Σύμφωνα με την ίδια ήταν ένας συνομήλικος και συγγενής του 11χρονου που ενημέρωσε την οικογένειά του και τον ίδιο.
Σημειώνεται ότι η οικογένεια του 11χρονου ζήτησε τη δίωξη του 13χρονου για πορνογραφία ανηλίκων, συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων
Ειδήσεις σήμερα:
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν μετανάστες που φτάνουν στη Γαύδο - Δείτε παραλία του νησιού γεμάτη βάρκες
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν μετανάστες που φτάνουν στη Γαύδο - Δείτε παραλία του νησιού γεμάτη βάρκες
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα