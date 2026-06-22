Κόντρα για την ατάκα Φαραντούρη «με ΠΑΣΟΚ ξέρεις τι τρως, με Νέα Δημοκρατία όχι», δείτε βίντεο

«Τα θέματα προστασίας των καταναλωτών είναι πολύ σοβαρά και δεν προσφέρονται για κινδυνολογία και άκρατο λαϊκισμό στον οποίο έχουν συνηθίσει μερικοί» απαντά η Ευρωομάδα της ΝΔ





Κατά της σχετικής ρύθμισης ψήφισε το ΠΑΣΟΚ ενώ άλλοι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές υπερψήφισαν την πρόταση, όπως και οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου ανήκει και η Νέα Δημοκρατία. Η κόντρα ξεκίνησε όταν σήμερα μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο Νικόλας Φαραντούρης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έσπασε για πρώτη φορά η ελληνική γραμμή» στο ζήτημα των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, υποστηρίζοντας ότι η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στήριξε ρύθμιση που, όπως ανέφερε, δεν θα υποχρεώνει πλέον την αναγραφή στο ράφι των σούπερ μάρκετ ότι ένα προϊόν είναι μεταλλαγμένο, ακόμη και σε περιπτώσεις έως 20 γονιδιακών τροποποιήσεων.



με ΠΑΣΟΚ ξέρεις τι τρως, με Νέα Δημοκρατία όχι».











«Δεν πρόκειται για μεταφορά γονιδίων μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, αλλά για στοχευμένη βελτίωση των υπαρχόντων φυτών», δήλωσε ο κ. Τσιόδρας, προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει κατά των «παραδοσιακών μεταλλαγμένων», ενώ υπερψήφισε τις νέες τεχνολογίες γονιδιωματικής παρέμβασης.



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Για κινδυνολογία και άκρατο λαϊκισμό κάνει λόγο η Ευρωομάδα της ΝΔ

Σε ανακοίνωσή της η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας διευκρινίζει ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία (431 υπέρ, 201 κατά) τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας του Συμβουλίου και της Κομισιόν, για την εφαρμογή των Νέων Γονιδιωματικών Τεχνικών στην παραγωγή προϊόντων. Ενώ η θέση του Κοινοβουλίου είναι κατά των μεταλλαγμένων, ψήφισε υπέρ των ΝΓΤ, επειδή δεν πρόκειται για μεταφορά γονιδίων από ένα φυτό σε άλλο (πχ από καλαμπόκι σε ντομάτα) αλλά για εξέλιξη του ίδιου του φυτού με παρέμβαση της επιστήμης, ώστε να χρειάζεται λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερα λιπάσματα, λιγότερο νερό. Λύσεις υπερ των αγροτών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης και υπέρ των καταναλωτών που ήδη εφαρμόζονται σε ΗΠΑ και Ασία».



Όπως επισημαίνεται αυτός είναι ο λόγος που «και η μεγαλύτερη οργάνωση αγροτών στην Ε.Ε. (CopaCogeca) που εκπροσωπεί 22 εκατ. αγρότες και 22.000 συνεταιρισμούς, καθώς και 32 ενώσεις παραγωγών, τάχθηκαν δυναμικά υπέρ».



Σε άγρια κόντρα εξελίχθηκε σήμερα η τηλεοπτική συζήτηση μεταξύ του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Τσιόδρα και του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Φαραντούρη , με αφορμή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές σε κάποια προϊόντα.Κατά της σχετικής ρύθμισης ψήφισε τοενώ άλλοιυπερψήφισαν την πρόταση, όπως και οι ευρωβουλευτές του, όπου ανήκει και η Νέα Δημοκρατία. Η κόντρα ξεκίνησε όταν σήμερα μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο Νικόλας Φαραντούρης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έσπασε για πρώτη φορά η ελληνική γραμμή» στο ζήτημα των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, υποστηρίζοντας ότι η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στήριξε ρύθμιση που, όπως ανέφερε, δεν θα υποχρεώνει πλέον την αναγραφή στο ράφι των σούπερ μάρκετ ότι ένα προϊόν είναι μεταλλαγμένο, ακόμη και σε περιπτώσεις έως 20 γονιδιακών τροποποιήσεων.Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών είχε στηρίξει την πρόταση κανονισμού, ενώ έκανε λόγο για «περιορισμό του δικαιώματος του καταναλωτή να γνωρίζει τι καταναλώνει». Παράλληλα, σημείωσε ότι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υπήρξαν θετικές ψήφοι υπέρ του κανονισμού, ενώ οι Σοσιαλιστές τοποθετήθηκαν κατά, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «».Απαντώντας μέσω τηλεφωνικής παρέμβασης, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Τσιόδρας σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές εκτός από αυτούς του ΠΑΣΟΚ στήριξαν τη ρύθμιση και υπογράμμισε ότι η συζήτηση αφορά τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές και όχι κλασικά «μεταλλαγμένα», εξηγώντας ότι πρόκειται για επιστημονικές παρεμβάσεις στο ίδιο το φυτό με στόχο τη μείωση της ανάγκης για νερό, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, προς όφελος τόσο των αγροτών όσο και των καταναλωτών.«Δεν πρόκειται για μεταφορά γονιδίων μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, αλλά για στοχευμένη βελτίωση των υπαρχόντων φυτών», δήλωσε ο κ. Τσιόδρας, προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει κατά των «παραδοσιακών μεταλλαγμένων», ενώ υπερψήφισε τις νέες τεχνολογίες γονιδιωματικής παρέμβασης.Σε ανακοίνωσή της η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας διευκρινίζει ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία (431 υπέρ, 201 κατά) τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας του Συμβουλίου και της Κομισιόν, για την εφαρμογή των Νέων Γονιδιωματικών Τεχνικών στην παραγωγή προϊόντων. Ενώ η θέση του Κοινοβουλίου είναι κατά των μεταλλαγμένων, ψήφισε υπέρ των ΝΓΤ, επειδή δεν πρόκειται για μεταφορά γονιδίων από ένα φυτό σε άλλο (πχ από καλαμπόκι σε ντομάτα) αλλά για εξέλιξη του ίδιου του φυτού με παρέμβαση της επιστήμης, ώστε να χρειάζεται λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερα λιπάσματα, λιγότερο νερό. Λύσεις υπερ των αγροτών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης και υπέρ των καταναλωτών που ήδη εφαρμόζονται σε ΗΠΑ και Ασία».Όπως επισημαίνεται αυτός είναι ο λόγος που «και η μεγαλύτερη οργάνωση αγροτών στην Ε.Ε. (CopaCogeca) που εκπροσωπεί 22 εκατ. αγρότες και 22.000 συνεταιρισμούς, καθώς και 32 ενώσεις παραγωγών, τάχθηκαν δυναμικά υπέρ».

Παράλληλα η «γαλάζια» ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι «υπέρ τάχθηκε και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, γραμμή την οποία τήρησαν τα 3/4 των ευρωβουλευτών του και κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ (και μόνο 30 στους 137 ψήφισαν κατά)».



«Το πλαίσιο που ψηφίστηκε προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις ώστε οι πατέντες να μην μείνουν στα χέρια λίγων, αλλά να έχουν πρόσβαση αγρότες και συνεταιρισμοί. Όσον αφορά στη σήμανση υπάρχουν δύο κατηγορίες. Στη μία που θεωρείται εξέλιξη του ίδιου του φυτού θα υπάρχει σήμανση στον σπόρο και σε δημόσια πλατφόρμα. Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει σήμανση παντού, ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και γι’ αυτό δεν καταψήφισαν τη σχετική τροπολογία που κατατέθηκε. Εκεί που υπάρχουν πιο σημαντικές παρεμβάσεις θα υπάρχει σήμανση παντού, όπως προβλέπει ήδη ο νέος κανονισμός. Το εύρος των παρεμβάσεων κρίνεται από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό (EFSA) που τηρεί τα πιο αυστηρά πλαίσια ασφάλειας σε όλο τον κόσμο και δίνει ή όχι την σχετική άδεια» προστίθεται στην ανακοίνωση που καταλήγει: .



«Αυτή είναι η αλήθεια και γι’ αυτό το Ευρωκοινοβούλιο, που γενικά είναι κατά των μεταλλαγμένων, τάχθηκε υπέρ των νέων τεχνικών. Τα θέματα προστασίας των καταναλωτών είναι πολύ σοβαρά και δεν προσφέρονται για κινδυνολογία και άκρατο λαϊκισμό στον οποίο έχουν συνηθίσει μερικοί».

22.06.2026, 11:17