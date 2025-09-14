Σίκινος: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα - Αναζητούνται από τις αρχές
Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει αναστατωμένη 

Σοκ έχει προκαλέσει στη μικρή κοινωνία της Σικίνου περιστατικό κλοπής που σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου, παραμονή της εορτής του Σταυρού, στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν τάματα μεγάλης χρηματικής αξίας από την εικόνα, εκμεταλλευόμενοι τη στιγμή που ο ναός είχε αδειάσει μετά τη λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεκάδες πιστοί είχαν αφήσει τάματα στην εικόνα, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα έγινε αντιληπτό πως έλειπαν.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, με την αστυνομία να ειδοποιείται και να ξεκινά έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το ενδεχόμενο οι επιτήδειοι να αφαίρεσαν τα τάματα και να διέφυγαν γρήγορα από το νησί με σκάφος, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι αυτή την περίοδο η Σίκινος έχει περιορισμένο αριθμό επισκεπτών και τουριστών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει αναστατωμένη από την ιερόσυλη αυτή πράξη, ζητώντας την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

