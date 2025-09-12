Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Τραυματίστηκε 9χρονη στα Σεπόλια - Καταγγελία για απόπειρα αρπαγής από οδηγό
Σύμφωνα με τους γονείς της 9χρονης, μια οδηγός το πλησίασε με το αυτοκίνητό της την ώρα που πήγαινε να παίξει στην παιδική χαρά, το άρπαξε από το χέρι και το έσυρε για μέτρα στην άσφαλτο
Σοβαρό περιστατικό με τραυματισμό ενός ανήλικου κοριτσιού σημειώθηκε στα Σεπόλια. Όπως λέει ο πατέρας, οδηγός αυτοκινήτου άρπαξε το χέρι του παιδιού και το έσυρε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια.
Σύμφωνα με τους γονείς της 9χρονης, μια οδηγός το πλησίασε με το αυτοκίνητό της την ώρα που πήγαινε να παίξει στην παιδική χαρά, το άρπαξε από το χέρι και το έσυρε για μέτρα στην άσφαλτο, σύμφωνα με το STAR.
«Πήγε η κόρη μου απέναντι, σταμάτησε. Με το που πέρασε απέναντι της κόρναρε και της λέει “έρχεσαι λίγο;”. Είχε φιμέ τζάμια το αμάξι. Πάει η κόρη μου κοντά, της είπε να πάει πιο κοντά και την έπιασε από το χέρι και την έσυρε 10-15 μέτρα», είπε ο πατέρας της Λάουρας στο STAR.
«Με φώναξε και πήγα να την βοηθήσω. Είπε έλα πιο κοντά. Μου κράτησε το χέρι και έβαλε φόρα, πάτησε γκάζι και μετά γλίστρησε το χέρι και έπεσα κάτω», ανέφερε το παιδί.
«Με πήρε η γυναίκα μου και είπε “έλα γρήγορα χτύπησε το παιδί αμάξι”. Το παιδί χτύπησε στο πρόσωπο, στον ώμο, στα πόδια και στον καρπό», σύμφωνα με τον πατέρα.
Η ΕΛΑΣ έχει στα χέρια της βίντεο με το περιστατικό και πραγματοποιεί έρευνες για την εντοπισμό της οδηγού.
