Η Φον ντερ Λάιεν τίμησε Έλληνες δασοκομάντος που πήγαν στις πυρκαγιές της Ισπανίας
ΕΛΛΑΔΑ
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Ισπανία Κύπρος Ελλάδα Δασοκομάντος Πυροσβεστική Πυρκαγιές

«Το θάρρος σας αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας» είπε στον Υποπυραγό Νικόλαο Παΐσιο -To βίντεο που ανήρτησε για να τιμήσει τους  Έλληνες πυροσβέστες η αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ

Με συγκινητική αναφορά στους Έλληνες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ έκλεισε το κομμάτι για την κλιματική κρίση και τις πυρκαγιές η φετινή ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η αναφορά της, έγινε παρόντος του επικεφαλής της ομάδας των Ελλήνων πυροσβεστών, του υποπυραγού Νικόλαου Παϊσιου.   «Το θάρρος σας αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας. Για την αντοχή, την αφοσίωση και την καθοδήγησή σας, σας ευχαριστώ – εσάς και την ηρωική ομάδα σας» με την αίθουσα να καταχειροκροτεί τη στιγμή.

Μάλιστα, η Επίτροπος  για την αντιμετώπιση κρίσεων Χάτζα Λαχμπίμπ ανήρτησε χτο Χ το ευχαριστώ της ΕΕ στους Ελληνες πυροσβέστες μαζί με βίντεο από τις ηρωικές τους προσπάθειες στην Ισπανία: 



Λίγο αργότερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την κυρία φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή του στο Χ, που περιλάμβανε και το βίντεο με την αναφορά της, αλλά και το θερμό χειροκρότημα στον Έλληνα υποπυραγό: 

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε με ανάρτησή του την πρόεδρο της Κομισιόν. «Το κουράγιο τους αντανακλά το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στα καλύτερά του – ενωμένοι προστατεύουμε, ενωμένοι κυριαρχούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.




Στην ομιλία της, η πρόεδρος της Κομισιόν υπενθύμισε πως το φετινό καλοκαίρι, περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών στην Ευρώπη έγιναν στάχτη, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά κάθε χρόνο τις συνθήκες δυσκολότερες και πιο επικίνδυνες. «Πρέπει να εντείνουμε δραστικά τις προσπάθειές μας στην ανθεκτικότητα και την προσαρμογή», σημείωσε, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου με έδρα την Κύπρο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η φον ντερ Λάιεν θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στους 760 Ευρωπαίους πυροσβέστες και πληρώματα που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή φέτος, στα πιο σκληρά μέτωπα της ηπείρου στο πλαίσιο της αποστολής βοήθειας μεταξύ των κρατών-μελών. Στάθηκε όμως ιδιαίτερα στην αποστολή 20 Ελλήνων δασοκομάντος στην Ισπανία.

«Όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές στην περιοχή των Αστουριών, η Ισπανία ζήτησε βοήθεια. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε. Οι φλόγες ήταν τόσο μεγάλες που ο καπνός ήταν ορατός από το διάστημα. Για πέντε ημέρες οι Έλληνες έμειναν στο πλευρό των Ισπανών συναδέλφων τους. Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα το χωριό Γενεστόσο, αγωνίστηκαν νυχθημερόν. Και τελικά, όλοι μαζί, έσωσαν το χωριό», τόνισε.

