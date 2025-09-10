Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Η Φον ντερ Λάιεν τίμησε Έλληνες δασοκομάντος που πήγαν στις πυρκαγιές της Ισπανίας
Η Φον ντερ Λάιεν τίμησε Έλληνες δασοκομάντος που πήγαν στις πυρκαγιές της Ισπανίας
«Το θάρρος σας αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας» είπε στον Υποπυραγό Νικόλαο Παΐσιο -To βίντεο που ανήρτησε για να τιμήσει τους Έλληνες πυροσβέστες η αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ
Με συγκινητική αναφορά στους Έλληνες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ έκλεισε το κομμάτι για την κλιματική κρίση και τις πυρκαγιές η φετινή ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναφορά της, έγινε παρόντος του επικεφαλής της ομάδας των Ελλήνων πυροσβεστών, του υποπυραγού Νικόλαου Παϊσιου. «Το θάρρος σας αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας. Για την αντοχή, την αφοσίωση και την καθοδήγησή σας, σας ευχαριστώ – εσάς και την ηρωική ομάδα σας» με την αίθουσα να καταχειροκροτεί τη στιγμή.
Μάλιστα, η Επίτροπος για την αντιμετώπιση κρίσεων Χάτζα Λαχμπίμπ ανήρτησε χτο Χ το ευχαριστώ της ΕΕ στους Ελληνες πυροσβέστες μαζί με βίντεο από τις ηρωικές τους προσπάθειες στην Ισπανία:
Λίγο αργότερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την κυρία φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή του στο Χ, που περιλάμβανε και το βίντεο με την αναφορά της, αλλά και το θερμό χειροκρότημα στον Έλληνα υποπυραγό:
Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε με ανάρτησή του την πρόεδρο της Κομισιόν. «Το κουράγιο τους αντανακλά το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στα καλύτερά του – ενωμένοι προστατεύουμε, ενωμένοι κυριαρχούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στην ομιλία της, η πρόεδρος της Κομισιόν υπενθύμισε πως το φετινό καλοκαίρι, περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών στην Ευρώπη έγιναν στάχτη, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά κάθε χρόνο τις συνθήκες δυσκολότερες και πιο επικίνδυνες. «Πρέπει να εντείνουμε δραστικά τις προσπάθειές μας στην ανθεκτικότητα και την προσαρμογή», σημείωσε, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου με έδρα την Κύπρο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η φον ντερ Λάιεν θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στους 760 Ευρωπαίους πυροσβέστες και πληρώματα που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή φέτος, στα πιο σκληρά μέτωπα της ηπείρου στο πλαίσιο της αποστολής βοήθειας μεταξύ των κρατών-μελών. Στάθηκε όμως ιδιαίτερα στην αποστολή 20 Ελλήνων δασοκομάντος στην Ισπανία.
«Όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές στην περιοχή των Αστουριών, η Ισπανία ζήτησε βοήθεια. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε. Οι φλόγες ήταν τόσο μεγάλες που ο καπνός ήταν ορατός από το διάστημα. Για πέντε ημέρες οι Έλληνες έμειναν στο πλευρό των Ισπανών συναδέλφων τους. Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα το χωριό Γενεστόσο, αγωνίστηκαν νυχθημερόν. Και τελικά, όλοι μαζί, έσωσαν το χωριό», τόνισε.
At today’s #SOTEU, @vonderleyen honoured Lt. Nikolaos Paisios, who led 20 Greek rangers to fight devastating fires in Asturias, Spain.— Hadja Lahbib (@hadjalahbib) September 10, 2025
For 5 days, they stood side by side with Spanish crews and saved a village.
True European heroes. Ευχαριστώ, Nikolaos. 🇬🇷🇪🇸🇪🇺 pic.twitter.com/1URGV7JTrX
Thank you, @vonderleyen, for honoring our brave Greek firefighters who stood by Spain this summer. Their courage embodies the spirit of European solidarity at its best — united we protect, united we prevail. pic.twitter.com/7R2KMxduJD— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 10, 2025
